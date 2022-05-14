Как сообщает ведущий исследователь морской флоры и фауны Угура Озсандикчи из Синопского университета, с конца февраля к турецкому побережью выбросило более 100 дельфинов. Экологи и биологи сходятся во мнении, что основной причиной является шумовое загрязнение от военных кораблей на севере.

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Как война влияет на морскую жизнь

Низкочастотные гидролокаторы военных кораблей и подводных лодок напрямую мешают эхолокации дельфинов. Без природной ориентации дельфины не могут идентифицировать добычу. Поэтому они вынуждены голодать. К тому же их охватывает паника, они становятся дезориентированными в пространстве и, следовательно, выпрыгивают на берег.

Ученые добавляют, что глобальное расследование причин и масштабов недавней гибели дельфинов может занять месяцы или годы. В настоящее время большая часть береговой линии недоступна для исследователей из-за войны. Однако, по данным турецкого фонда морских исследований, эти смерти и другое загрязнение, связанное с войной, могут создать кризис в биоразнообразии региона.

Шумовое загрязнение также влияет на популяцию рыб. Те, вместо того, чтобы продолжать жизнь в Черном море, вынуждены мигрировать в поисках пищи.

Это нарушает местную экосистему, как и внезапная гибель дельфинов, находящихся на вершине пищевой цепи Черного моря,

– рассказывают ученые.

Их смерть может угрожать целым субпопуляциям и может пройти много лет, прежде чем их популяция обновится.

Россия вывела свои корабли Черноморского флота

По данным СМИ, все лодки Черноморского флота России вышли в море. Раньше они стояли в Южной бухте в Севастополе. Известно, что в составе флота имеется 6 подлодок:

Б-261 "Новороссийск",

Б-237 "Ростов-на-Дону",

Б-262 "Старый Оскол",

Б-265 "Краснодар",

Б-268 "Великий Новгород",

Б-271 "Колпино".

Все они принадлежат проекту "Варшавянка" и перевозят по 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Эти ракеты можно использовать по морским и наземным целям.

Военные корабли России стали причиной гибели дельфинов и некоторых рыб в Черном море: смотрите видео