Соответствующие видео обнародовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Это случилось накануне 22 января – именно в этот день 7 лет назад военные вышли из аэропорта.

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Военные показали видео из Донецкого аэропорта

Это эпическое видео с боями на окраинах Донецкого аэропорта стало все без преувеличения легендарным,

– говорится в сообщении.

Там также добавили, что 7 лет назад в это время шли финальные этапы битвы за Донецкий аэропорт. На кадрах заметно, как именно шли бои украинских военных против пророссийских боевиков.

Бои за Донецкий аэропорт: смотрите видео

Кстати, недавно показали видео, как сейчас выглядит аэропорт. В частности на месте аэропорта имени Сергея Прокофьева в оккупированном Донецке остались только руины. Прежний аэродром приходит в упадок, как и многие другие сооружения на территории, подконтрольной боевикам.

Факты об обороне Донецкого аэропорта / инфографики 24 канала

Коротко о боях за аэропорт в Донецке

Бои за Донецкий аэропорт считаются одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Они шли с мая 2014 года до 22 января 2015 года.

Украинские военные 242 дня преданно и мужественно его защищали . Их назвали "киборгами". Бои прекратились, когда пророссийские боевики разрушили помещение аэропорта, ведь российские наемники взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился.

. Их назвали "киборгами". Бои прекратились, когда пророссийские боевики разрушили помещение аэропорта, ведь российские наемники взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился. Вспоминая те события, говорят, что не выдержал металл, а люди выстояли.

По данным "Книги памяти павших за Украину" говорится, что за время обороны Донецкого аэропорта погибли 100 бойцов. Ориентировочно 500 человек – получили ранения.

Как украинские бойцы защищали Луганский аэропорт – смотрите видео