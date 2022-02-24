Ветеран полка "Азов" Антон Требухов решил опровергнуть фейки по ситуации в Мариуполе. Он призвал не верить в слухи.

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Военные держат оборону

Российская пропаганда распространяет слухи, что в Мариуполе войска покидают город. Это не так, это неправда,

– рассказал военный.

Чаще всего пишут, что Мариуполь покидает полк "Азов". Но Требухов заверил, что это ложная информация.

Это подразделение точно город не покинет и сейчас выполняет все поставленные задачи, поэтому не надо волноваться и верить в слухи,

– подчеркнул ветеран.

Призываем вас быть осторожными в инфопространстве

Обратим внимание, что сейчас война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Инфополе изобилует фейками и "вбросами", а хакеры пытаются взломать украинские информационные сайты. Отдельно:

сайт 5 канала уже попал в руки россиян – не верьте их новостям, опубликованным после 9:30 24 февраля;

сайт 24 канала тоже атаковали, но наши специалисты сумели отбить атаку.

Служба безопасности Украины призывает граждан доверять только проверенной информации и не распространять слухи и фейки в условиях нападения России на Украину. Проверяйте любую информацию, особенно ту, которая вызывает у вас тревогу и панику. Ведь посеять панику среди населения – одна из основных задач врага.

Особая просьба не распространять передвижение военной техники сил безопасности и обороны Украины.

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