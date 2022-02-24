Ветеран полку "Азов" Антон Требухов вирішив спростувати фейки щодо ситуації в Маріуполі. Він закликав не вірити людей у чутки.

До теми Сайт 5 каналу зламали хакери: керівництво закликає не вірити їхнім новинам

Військові тримають оборону

Російська пропаганда поширює чутки, що в Маріуполі війська покидають місто. Це не так, це неправда,

– розповів військовий.

Найчастіше пишуть, що Маріуполь покидає полк "Азов". Але Требухов запевнив, що це неправдива інформація.

Цей підрозділ точно місто не покине і зараз виконує всі поставлені задачі, тому не треба хвилюватися і вірити у чутки,

– наголосив ветеран.

Закликаємо вас бути обережними в інфопросторі

Звернімо увагу, що наразі війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Інфополе рясніє фейками та "вкидами", а хакери намагаються зламати українські інформаційні сайти. Зокрема:

сайт 5 каналу вже потрапив до рук росіян – не вірте їхнім новинам, опублікованим після 9:30 24 лютого;

сайт 24 каналу теж атакували, але наші фахівці зуміли відбити атаку.

Служба безпеки України закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації та не поширювати чутки й фейки в умовах нападу Росії на Україну. Перевіряйте будь-яку інформацію, особливо ту, яка викликає у вас тривогу та паніку. Адже посіяти паніку серед населення – одне з основних завдань ворога.

Особливе прохання не поширювати пересування військової техніки сил безпеки та оборони України.

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