Как сообщили источники 24 Канала в ГУР, это было поздравление ко Дню Конституции Украины от разведчиков.

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Что известно об атаке по военным объектам Брянска 28 июня

"Ударные беспилотники Главного управления разведки утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска. Как сообщили местные СМИ, в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее", – рассказали в ГУР.

Интересно, что местные власти никак не комментировали взрывы. Чиновники разве что напомнили о запрете снимать и публиковать видео "последствий работы ПВО".

