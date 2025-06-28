Як повідомили джерела 24 Каналу в ГУР, це було привітання до Дня Конституції України від розвідників.

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Що відомо про атаку по військових об'єктах Брянська 28 червня

"Ударні безпілотники Головного управління розвідки вранці 28 червня атакували військові об'єкти Брянська. Як повідомили місцеві ЗМІ, у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї", – розповіли в ГУР.

Цікаво, що місцева влада ніяк не коментувала вибухи. Чиновники хіба що нагадали про заборону знімати та публікувати відео "наслідків роботи ППО".



Наслідки атаки на Брянськ 28 червня 2025 / Фото з телеграму

Як повідомили джерела у розвідці, ГУР продовжує операцію з демілітаризації країни-агресора, і сьогодні добрі дрони уразили об'єкти 120 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Цікаво, що увечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення російських збройних сил.



