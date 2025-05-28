Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Харьков".

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Готовятся ли россияне к масштабному наступлению

Бойцы вспомнили информацию, освещаемую отдельными зарубежными медиа со ссылкой на "западных аналитиков" о том, что армия России якобы готовится к масштабному наступлению на Харьков.

С этой целью враг будто бы перебросил с Курской области к граничащей с Харьковской областью украинскую границу 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности,

– сообщили военные.

Они призвали украинские и зарубежные медиа тщательно проверять информацию перед публикацией.

Ранее сообщалось о том, что россияне действительно пытались двигаться у границы Харьковской области, но не совершали масштабных атак на этом направлении. "Харьковское направление оно в общем-то не очень интенсивно относительно других. Если там интенсивность и растет, то это рост в пределах 2-3 боеприкосновений в сутки. Это не сотня, как бывает под Покровском", – пояснил спикер ОСУВ "Хортица".