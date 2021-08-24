К инициативе присоединились не только военные, но и волонтеры Луганской и Донецкой областей. В сети опубликовали видео.

К теме Как проходит День Независимости в разных городах Украины

Флаги выпустили из:

Гранитного;

Светлодарска;

Новотроицкого;

КПВВ "Счастье";

Песков;

дважды – с Каменки.

Военные и волонтеры пустили в небо сине-желтые флаги: видео

Куда полетели флаги

Каждый флаг отпускали в определенном направлении. В частности, в такие населенные пункты:

Горловку;

Донецк;

Старомихайловку;

Докучаевск;

Ясиноватую;

Новоазовск;

Луганск.

Справка. Украина празднует 30-летие Независимости. В Киеве состоялся масштабный военный парад, также был пролет авиации.

Смотрите видео с военного парада в Киеве:

Текст публикации телеграм-канала "Последний Блокпост":

Ко Дню Независимости украинские военные и волонтеры Луганской и Донецкой области отправили к оккупированным территориям украинские флаги.

Флаги были запущены с Гранитного, Светлодарска, Новотроицкого, с КПВВ Счастье, Песков и 2 раза из Каменки.

Видео от подписчиков канала.