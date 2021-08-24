К инициативе присоединились не только военные, но и волонтеры Луганской и Донецкой областей. В сети опубликовали видео.
К теме Как проходит День Независимости в разных городах Украины
Флаги выпустили из:
- Гранитного;
- Светлодарска;
- Новотроицкого;
- КПВВ "Счастье";
- Песков;
- дважды – с Каменки.
Военные и волонтеры пустили в небо сине-желтые флаги: видео
Куда полетели флаги
Каждый флаг отпускали в определенном направлении. В частности, в такие населенные пункты:
- Горловку;
- Донецк;
- Старомихайловку;
- Докучаевск;
- Ясиноватую;
- Новоазовск;
- Луганск.
Смотрите видео с военного парада в Киеве:
Текст публикации телеграм-канала "Последний Блокпост":
Ко Дню Независимости украинские военные и волонтеры Луганской и Донецкой области отправили к оккупированным территориям украинские флаги.
Флаги были запущены с Гранитного, Светлодарска, Новотроицкого, с КПВВ Счастье, Песков и 2 раза из Каменки.
Видео от подписчиков канала.