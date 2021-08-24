До ініціативи долучились не лише військові, а й волонтери Луганської та Донецької області. У мережі опублікували відео.
До теми Як проходить День Незалежності у різних містах України
Прапори випустили з:
- Гранітного;
- Світлодарську;
- Новотроїцького;
- КПВВ "Щастя";
- Пісків;
- двічі – з Кам'янки.
Військові та волонтери впустили у небо синьо-жовті стяги: відео
Куди полетіли прапори
Кожен стяг відпускали у певному напрямку. Зокрема, у такі населені пункти:
- Горлівку;
- Донецьк;
- Старомихайлівку;
- Докучаєвськ;
- Ясинувату;
- Новоазовськ;
- Луганськ.
Дивіться відео з військового параду у Києві:
Текст публікації телеграм-каналу "Останній Блокпост":
До Дня Незалежності українські військові та волонтери Луганської та Донецької області відправили до окупованих територій українські стяги.
Прапори були запущені з Гранітного, Світлодарську, Новотроїцького, з КПВВ Щастя, Пісків та 2 рази з Кам'янки.
Відео від підписника каналу.