Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Отмечается, что операторы бригады "Кара-Даг" охотились на группу российских беспилотников на юге от села Водяное, что в Донецкой области.

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Как бойцы отследили путь к базе по кабелям

Украинские военные провели уникальную операцию в день переговоров США и России в Саудовской Аравии 18 февраля или незадолго до этого.

В Forbes отметили, что Украина имеет меньше войск и меньше артиллерии, чем Россия, но в то же время наша страна имеет преимущество в беспилотниках. По словам журналистов, чтобы сохранить эту тенденцию, украинцам необходимо остановить любые попытки россиян усилить собственные роботизированные возможности.

В тот день украинские военные заметили блики оптоволоконных кабелей, которые фактически показали путь бойцам.

Они проследовали за волокнами, отражающими солнечный свет, обратно к скрытой базе российской команды среди заснеженных зданий и поразили российских операторов беспилотниками,

– рассказали в Forbes.

Журналисты заявили, что это была "тактическая победа со стратегическим посылом" – Америка может поклониться России, но Украина этого делать не обязана.

К слову, ранее офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что россияне все чаще применяют дроны на оптоволокне на фронте и эта "новинка" вызывает беспокойство. Все потому, что эти беспилотники дают возможность точнее контролировать полет.