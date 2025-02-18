Однако наибольшее беспокойство вызывает "новинка", которую враг применяет все чаще – дроны на оптоволокне. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, что эти беспилотники дают возможность точнее контролировать полет.

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Как работают дроны на оптоволокне

С началом зимы ситуация на фронте существенно осложнилась из-за погодных условий, которые значительно влияют на тактику действий врага. Когда видимость улучшается, противник активизирует использование беспилотных летательных аппаратов, среди которых есть как легкие коптеры для сбросов, так и тяжелые дроны.

Однако наибольшее беспокойство вызывает "новинка", которую враг активно применяет последние несколько месяцев – это дроны, работающие на оптоволокне. Такие дроны позволяют точнее управлять полетом, что значительно повышает эффективность атак, особенно в условиях благоприятной погоды.

Из-за этого ситуация усложняется,

– объяснил офицер.

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Как погода влияет на использование техники

Как отметил Назаренко, погодные условия существенно определяют использование техники. Когда замерзает почва, враг увеличивает использование бронетехники и легких транспортных средств, таких как багги, что дает ему дополнительную мобильность. В то же время, когда температура едва плюсовая и трудно передвигаться технике, враг в основном использует пехоту.

Многие в Украине несколько положительно воспринимают, что пришла зима. Однако моим собратьям, которые контролируют линию разграничения, где чрезвычайно сложно держать оборону, им трудно в таких условиях отражать вражеские штурмы,

– объяснил Владимир Назаренко.

Несмотря на огромные потери, враг не прекращает попыток штурмовать наши позиции, особенно на Востоке, в зоне линии разграничения. Однако украинские военные, в частности артиллеристы и операторы ударных беспилотников, делают все возможное, чтобы враг чувствовал эти потери, заставляя его перегруппировываться и пополнять свои подразделения. Впрочем, это пока не останавливает врага, и он продолжает давить, где это ему удается.

Как сообщили в Генштабе, за 17 февраля украинские защитники ликвидировали 1170 российских оккупантов, в целом же – 861 090 человек.