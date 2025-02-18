Подтверждением этому является зеленый цвет листьев и травы на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о поражении С-350

По данным Defense Express, удар 15-й бригады восприняли как якобы первое поражение российского ЗРК С-350, который стоит около 135 миллионов долларов. Однако, на самом деле такой случай произошел не впервые.

Там напоминают, что в декабре 2023 года нацгвардейцы уничтожили пусковую новейшего зенитного ракетного комплекса, а уже в феврале 2024 года россияне потеряли пусковую от С-350 из-за того, что он подорвался на мине. Стоит отметить, что это стало первым таким случаем в мире.

Из этого следует, что зафиксированная на видео потеря российской армии по С-350 является по меньшей мере третьей за все время полномасштабной войны России против Украины.

В издании также добавляют, что The Military Balance 2024 сообщали о том, что на начало прошлого года войска России могли иметь только 6 пусковых ЗРК С-350. Там отмечают, что при таких условиях использование этих комплексов в прифронтовой зоне является довольно странным. Это может быть сигналом того, что российской армии просто не хватает средств противовоздушной обороны.

Кроме этого, согласно данным, которые можно найти в открытом доступе, в 2022 году было зафиксировано использование С-350 для прикрытия аэродрома в Таганроге, а в июне 2023 года россияне поставили редкий ЗРК С-350, чтобы прикрывать Путина на ПМЭФ-2023.