Военные на передовой получили хотпаки от "Украинской команды" – сбор продолжается

Бойцы на передовой, получившие индивидуальные наборы для обогрева от "Украинской команды", передают слова благодарности всем донатившим на тепло.

"Украинская команда" показала трогательное видео в Facebook. Сбор "Тепло на фронт" продолжается.

"Хотпаки доехали до передовой. Наши защитники передают привет и благодарность всем, кто донатил на "теплые наборы". Сбор "Тепло на фронт" продолжается. Цель – 50 тысяч наборов для обогрева. В каждом – химические грелки, сухой душ и антибактериальная присыпка. Простые вещи, которые очень нужны ребятам в окопе. 140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согретый взвод", – говорится в сообщении "Украинской команды".

В настоящее время собрана половина необходимой суммы, сообщают волонтеры.

Благодаря вам мы уже собрали более 3,5 миллионов гривен. Но должны собрать еще почти столько же. Присоединяйтесь,

– призывает "Украинская команда".