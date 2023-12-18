Главнокомандующий ВСУ ответил на вопросы журналистов по этому материалу. Валерий Залужный заявил, что это не его парафия.

К теме СМИ написали о планах России выйти за пределы оккупированных территорий: что говорят в ISW и ГУР

"Не моя парафия"

Главком не намерен комментировать публикацию BILD, в которой говорилось, что у России есть среднесрочный план захвата украинских территорий.

Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, имеют эту информацию,

– подчеркнул Валерий Залужный.

Важно "Россия не планирует воевать против Украины в 2025 году": Буданов назвал главную проблему Кремля

О чем шла речь в BILD

На прошлой неделе аналитик BILD Юлиан Рьопке со ссылкой на источники в немецкой разведке написал о среднесрочном плане агрессора на войну до конца 2026 года. В частности:

до конца 2024 – захватчики намерены полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а еще выйти на реку Оскол в пределах Харьковщины;

до конца 2026 – захватить большие территории на Востоке, в частности, Запорожье, Днепр и Харьков;

на Юге удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.

Кроме того, согласно выводам источника в немецкой разведке, в течение 36 месяцев враг хочет установить новую линию фронта по Днепру.

Заметим, что представитель ГУР Андрей Черняк, комментируя статью, отметил, что оккупанты действительно будут пытаться захватить новые территории Украины, если будет такая возможность. Впрочем, уверен Черняк, у врага нет достаточных сил и средств для этого.

Кстати, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что пока у России нет планов вести войну в 2025 году.

Обратите внимание! Так называемый военный обозреватель Bild Юлиан Репке уже неоднократно распространял манипулятивные и провокационные заявления. К примеру, заявлял, что украинское командование якобы не должно беречь людей, потому что "война может затянуться на десятилетия".