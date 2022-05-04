Военные показали крылатую ракету оккупантов, которую накануне на Донбассе сбили десантники

Российские Оккупанты 3 мая нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Но не все ракеты достигли целей. Часть из них была сбита системами ПВО.

По предварительным данным, 3 мая по территории Украины было выпущено 18 ракет. Некоторые из них выпустили их из стратегических бомбардировщиков.

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Часть ракет была сбита нашими защитниками по противовоздушной обороне.

Одну из крылатых ракет сбили подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса. Они же 3 мая сбили и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", оставив врага без разведданных.



Обломки сбитой крылатой ракеты / Фото Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

"Русское ракетное оружие было направлено унести жизнь многих мирных украинцев, однако было сбито воинами-десантниками. Следует отметить, что это уже шестая крылатая ракета, уничтоженная подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении десантников.

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Российские оккупационные войска запустили по Украине не менее 18 ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. Вероятно, запуски были произведены из Каспийского региона.

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Враг смог поразить инфраструктурные объекты 6 областей: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской. В результате ракетного удара есть погибший и раненые.

Во время войны это был первый ракетный удар по территории Закарпатской области. Ракета попала в одну из подстанций у вокзала в Воловце.

По Одесской и Донецкой областях оккупанты нанесли ракетные удары из других средств.

По меньшей мере, восемь крылатых ракет были сбиты системами противовоздушной обороны Украины.

Главными целями оккупантов были объекты железнодорожной инфраструктуры. Поэтому были задержки с отправлением и прибытием поездов в разных уголках Украины. Если во Львове оккупанты повредили электрические подстанции, из-за чего часть города осталась без электроснабжения и воды, то на Днепропетровщине попали в железнодорожный путь. Там пришлось временно приостановить движение поездов.