Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Там также напомнили, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы до 10 лет.

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Военные могут вернуться на фронт

В ГБР отметили, что проводят кропотливую работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, которые впервые самовольно оставили свои части. Этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения.

В частности, в конце сентября 2024 года Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области принял решение не сажать в тюрьму военнослужащего, который в декабре 2023 года оставил расположение воинской части.

Во время судебного разбирательства военнослужащий заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного,

– объяснили в ГБР.

В результате суд постановил освободить военного от уголовной ответственности.

Аналогичные случаи произошли в Одесской области – военнослужащих также освободили из-под стражи и они продолжат защищать страну в составе одной из бригад.