Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань. Там також нагадали, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років.

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Військові мають змогу повернутися на фронт

В ДБР зазначили, що проводять кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.

Зокрема наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув'язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року залишив розташування військової частини.

Під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового,

– пояснили в ДБР.

В результаті суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності.

Аналогічні випадки трапилися в Одеській області – військовослужбовців також звільнили з-під варти і вони продовжать захищати країну у складі однієї з бригад.