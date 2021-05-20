День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. В 2021 году праздник пришелся на 20 мая.
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Защитники поздравили украинцев
"Вышиванка – это символ, который объединяет украинцев и презентует Украину в мире. Наши вышитые рубашки, как и сотни лет назад, являются оберегами, генетическим кодом нации", – написали в фейсбуке 53 отдельной механизированной бригады.
Защитники поздравили украинцев в День вышиванки / Фото 53 отдельной механизированной бригады
Украинская защитница надела собственную вышиванку / Фото 53 отдельной механизированной бригады
Приветствие горных штурмовиков
В 10 горно-штурмовой бригаде также поздравили украинцев. На свой странице в фейсбуке военные написали, что этот праздник не только для украинцев, а для тех, кто душой поддерживает Украину.
Символика ее может уберечь от неприятностей, подарит удачу и процветание,
– убеждены в бригаде.
"Вышивка – код нации" / Фото 10 горно-штурмовой бригады
Видеопоздравление от защитников
В то же время бойцы 93 бригады "Холодный Яр" поздравили с праздником всех, кто увлекается этнической вышитой украинской одеждой.
История Дня вышиванки
На фейсбук-странице 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко бойцы напомнили, что День вышиванки до сих пор не является официальным праздником в Украине. Там подчеркнули, что в 2006 году он было основан, как студенческая патриотическая акция.
Желаем укрепления украинской идентичности ради процветания Украины, всегда оставаться патриотами родной страны,
– написали бойцы бригады.
День вышиванки в 2021 году / Коллаж 17 отдельной танковой Криворожской бригады