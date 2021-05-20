День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. В 2021 году праздник пришелся на 20 мая.

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Защитники поздравили украинцев

"Вышиванка – это символ, который объединяет украинцев и презентует Украину в мире. Наши вышитые рубашки, как и сотни лет назад, являются оберегами, генетическим кодом нации", – написали в фейсбуке 53 отдельной механизированной бригады.



Защитники поздравили украинцев в День вышиванки / Фото 53 отдельной механизированной бригады



Украинская защитница надела собственную вышиванку / Фото 53 отдельной механизированной бригады

Приветствие горных штурмовиков

В 10 горно-штурмовой бригаде также поздравили украинцев. На свой странице в фейсбуке военные написали, что этот праздник не только для украинцев, а для тех, кто душой поддерживает Украину.

Символика ее может уберечь от неприятностей, подарит удачу и процветание,

– убеждены в бригаде.

"Вышивка – код нации" / Фото 10 горно-штурмовой бригады

Видеопоздравление от защитников

В то же время бойцы 93 бригады "Холодный Яр" поздравили с праздником всех, кто увлекается этнической вышитой украинской одеждой.

История Дня вышиванки

На фейсбук-странице 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко бойцы напомнили, что День вышиванки до сих пор не является официальным праздником в Украине. Там подчеркнули, что в 2006 году он было основан, как студенческая патриотическая акция.

Желаем укрепления украинской идентичности ради процветания Украины, всегда оставаться патриотами родной страны,

– написали бойцы бригады.



День вышиванки в 2021 году / Коллаж 17 отдельной танковой Криворожской бригады