День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. У 2021 році свято припало на 20 травня.

Актуально У світі відзначають День вишиванки: 10 цікавих фактів про традиційне українське вбрання

Захисники привітали українців

"Вишиванка – це символ, який єднає українців і презентує Україну у світі. Наші вишиті сорочки, як і сотні років тому, є оберегами, генетичним кодом нації", – написали у фейсбуці 53 окремої механізованої бригади.



Захисники привітали українців у День вишиванки / Фото 53 окремої механізованої бригади



Українська захисниця одягнула власну вишиванку / Фото 53 окремої механізованої бригади

Привітання гірських штурмовиків

У 10 гірсько-штурмовій бригаді також привітали українців. На свій сторінці у фейсбуці військові написали, що це свято не лише для українців, а для тих, хто душею підтримує Україну.

Символіка її може вберегти від неприємностей, подарує удачу і процвітання,

– переконані у бригаді.



"Вишиванка – код нації" / Фото 10 гірсько-штурмової бригади

Відеопривітання від захисників

Водночас бійці 93 бригади "Холодний Яр" привітали зі святом усіх, хто захоплюється етнічним вишитим українським одягом.

Історія Дня вишиванки

На фейсбук-сторінці 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка бійці нагадали, що День вишиванки досі не є офіційним святом в Україні. Там підкреслили, що у 2006 році воно було засноване як студентська патріотична акція.

Бажаємо зміцнення української ідентичності заради процвітання України, завжди залишатися патріотами рідної країни,

– написали бійці бригади.



День вишиванки у 2021 році / Колаж 17 окремої танкової Криворізької бригади