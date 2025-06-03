"Обнуляйте": ГУР перехватило разговор российского командира, где тот приказывает казнить бойцов ВСУ

Российская армия регулярно совершает военные преступления в Украине. Разведка перехватила разговор, в котором командир вражеского подразделения приказывает казнить раненых украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Оккупант приказывает расстреливать раненых военных

Так, в добытом радиоперехвате командир одного из подразделений российской армии отдает прямой приказ на расстрел раненых украинских бойцов.

Три хохлы где-то лазят трехсотые. В плен их брать не надо, их обнуляйте. В плен мы уже взяли на**й, но их обнуляйте, чтобы не тянуть к себе в укрытие, не жечь,

– приказывает оккупант.

В ГУР отмечают, что этот случай – еще одно доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных, к которой систематически прибегает российская армия.

Перехват приказа российского командира: смотрите видео

Более 150 случаев казней пленных украинских защитников россиянами зафиксировали только спецподразделения разведки. Однако на каждое военное преступление врага ждет возмездие.

Заметим, в "Азове" рассказали, что Россия разработала инструкции по пыткам военнопленных. В этих инструкциях четко определено, какие пытки "более эффективны", и какие надо применять к украинцам.