"Обнуляйте": ГУР перехватило разговор российского командира, где тот приказывает казнить бойцов ВСУ
- ГУР перехватило разговор, где российский командир приказывает казнить раненых украинских бойцов.
- Этот случай является доказательством целенаправленной политики уничтожения военнопленных российской армией.
- Спецподразделения разведки зафиксировали более 150 случаев казней пленных украинских защитников россиянами.
Российская армия регулярно совершает военные преступления в Украине. Разведка перехватила разговор, в котором командир вражеского подразделения приказывает казнить раненых украинцев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Оккупант приказывает расстреливать раненых военных
Так, в добытом радиоперехвате командир одного из подразделений российской армии отдает прямой приказ на расстрел раненых украинских бойцов.
Три хохлы где-то лазят трехсотые. В плен их брать не надо, их обнуляйте. В плен мы уже взяли на**й, но их обнуляйте, чтобы не тянуть к себе в укрытие, не жечь,
– приказывает оккупант.
В ГУР отмечают, что этот случай – еще одно доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных, к которой систематически прибегает российская армия.
Перехват приказа российского командира: смотрите видео
Более 150 случаев казней пленных украинских защитников россиянами зафиксировали только спецподразделения разведки. Однако на каждое военное преступление врага ждет возмездие.
Заметим, в "Азове" рассказали, что Россия разработала инструкции по пыткам военнопленных. В этих инструкциях четко определено, какие пытки "более эффективны", и какие надо применять к украинцам.