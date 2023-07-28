Агентство США по международному развитию (USAID) объявило 27 июля о передаче Офиса Генерального прокурора Украины девяти автономных беспилотников, необходимых для документирования военных преступлений России в Украине. Возможно, фото собранные дронами, откроют глаза некоторым мировым лидерам, упрямо не желающим видеть преступлений России в Украине.

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Что конкретно передали и сколько это стоило

Это поможет Генеральной прокуратуре задокументировать более 115 000 случаев уничтожения гражданской инфраструктуры и доказательств нарушения прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях.

– отмечают в USAID.

Дроны подарены компанией Skydio – это ведущий американский производитель БПЛА. У девяти беспилотников Skydio 2+ есть камеры 4K. Они будут использоваться для фото- и видеосъемки для документирования военных преступлений.

Что еще делало USAID

Две украинские правозащитные коалиции при его поддержке задокументировали более 40 тысяч инцидентов военных преступлений России с 24 февраля 2022 года.

Когда Офис Уполномоченного по правам человека в Украине документирует военные преступления России, USAID присоединяется.

Глава USAID Саманта Пауэр была 18 июля в Одессе, где объявила, что Украине окажут дополнительную поддержку AGRI-Ukraine от USAID в размере 250 миллионов долларов США. Эти деньги пойдут в поддержку сельского хозяйства Украины, которое ныне под угрозой из-за российских "голодных игр". Она также привлекла дополнительные 250 миллионов долларов США от других доноров, частного сектора и фондов. Инициативу AGRI-Украина ввели в июле 2022 года для поддержки производства и экспорта украинского зерна.

USAID передало дата-терминалы Starlink, подаренные SpaceX, а также ноутбуки и программное обеспечение для украинских школьников и учителей, подаренные HP, Inc., JP.IK и Microsoft.

Впрочем, в Агентстве США по международному развитию отметили: предоставление дронов – это последнее партнерство с частным сектором США для поддержки Украины.

Кто такие USAID?

Это независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за невоенную помощь другим странам. Там поддерживают торговлю, сельское хозяйство, оказывают экстренную гуманитарную помощь, способствуют предотвращению конфликтов и поддерживают демократию.

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Почему документировать военные преступления России важно

Может показаться, что во время войны нужно побеждать, а на юридические тонкости еще будет время. Но это не так: уже во время военного положения надо фиксировать все-все преступления, которые оккупанты совершают на наших землях. Важно не только собирать устные свидетельства тех, кто пережил плен и оккупацию, но и фотографировать каждый разрушенный дом, каждый изуродованный двор. Россия несет зло на наши земли, и остановить ее может только оружие. Но суд в Гааге ждет каждого оккупанта, пусть и на доказательство их вины уйдут годы. Пример МH17 свидетельствует: если есть доказательная база преступлений россиян, то их можно привлечь к ответственности. Нужна только политическая воля.

Что уже сделано для привлечения России к ответственности

Джо Байден, например, тайно обменивается документами о военных преступлениях России с Международным уголовным судом в Гааге. А 3 июля в Гааге начал работу Международный центр расследования преступлений, связанных с агрессией оккупантов против Украины Считается, что он станет первым шагом в создании международного трибунала.