Британская разведка обращает внимание, что 25 мая Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до 86,4 млрд долларов. Это составляет 4,1% валового внутреннего продукта России.

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На самом деле расходы могут быть выше

Британские аналитики отметили, что реальные военные расходы России неопределенны из-за увеличения использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года.

Россия только недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. Почти наверняка, что военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на финансы российского правительства.

– сообщили в разведке Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/eaCxhqqdud — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 30, 2023

Это не удивительно, достаточно лишь напомнить, что Россия лишь на одну атаку по Украине — в ночь на 16 мая 2023 года — потратила по меньшей мере 119,08 миллионов долларов. А за май россияне совершили уже 18 массированных атак.