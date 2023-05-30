Британська розвідка звертає увагу, що 25 травня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до 86,4 мільярда доларів. Це складає 4,1% валового внутрішнього продукту Росії.
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Насправді витрати можуть бути вищими
Британські аналітики заначили, що реальні військові витрати Росії є невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року.
Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду,
– повідомили в розвідці Британії.