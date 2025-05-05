Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Воспитывают оккупантов: в России устроили циничный парад "победы" с участием первоклассников
Чем возмущены российские контрактники
На видеоролике видно ряд раненых военнослужащих России, которые "еле держатся".
Российские бойцы возмущены отношением к ним: смотрите видео
По словам одного военнослужащего, бойцам не оказывают медицинскую помощь и комиссия определяет их годными к службе.
Россиянин заявил, что военных не приняли в больнице и отправили "куда подальше".
Мы никому не нужны, нас посылают подальше, сказали, что мы никто – предатели родины,
– сказал военнослужащий.
Военные России просят, чтобы их наконец вылечили. У многих, по их словам, должна была быть госпитализация, но тех загрузили в автобус и "отправили".
К слову, боец СОУ Владимир Назаренко объяснил, что российские командиры воспринимают оккупантов как дешевый ресурс. Они могут легко убивать своих военных, если те не выполняют приказы. Жены оккупантов часто выражают недовольство в социальных сетях из-за войны.