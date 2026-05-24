"Муж боялся, что я его брошу": как поддержка партнера влияет на реабилитацию военного после тяжелого ранения

Часто борьба за жизнь не заканчивается после возвращения воина с фронта. Она продолжается в ежедневной реабилитации, постоянной поддержке родных и постепенном возвращении к привычному быту. В семье Олега и Алины Пономаренко такая борьба продолжается уже почти 3 года.

После тяжелого ранения под Роботино, мужчина потерял руку, ногу, зрение и частично слух. Он заново учился ходить, самостоятельно одеваться, есть, до сих пор хорошо слышать ему помогает слуховой аппарат, а за восстановление зрения шла сложная борьба, которую, к сожалению, не удалось выиграть. На этом нелегком пути рядом с ним – его жена Алина и двухлетний сын Артем.

В рамках проекта "Война. Любовь и терапия" Алина Пономаренко рассказала 24 Каналу о службе мужа на фронте и его ранении, о котором узнала на 7 месяце беременности. Женщина также поделилась тем, что сегодня придает ей сил, а психолог и реабилитолог дали профессиональные советы людям, которым пришлось столкнуться с такими сложными травмами их родных.

Служил в армии еще с 2016 года: как воин впервые попал на фронт?

С детства Олег рос справедливым, честным, храбрым и очень упрямым парнем. Он прошел срочную службу и решил оставаться в армии, подписал контракт. Он уверяет, что во время войны не мог поступить иначе. Хотя все его отговаривали, но желание защищать свою страну было сильнее.

С Алиной они познакомились в конце 2021 года. Сначала долго переписывались, Олег даже не рассказывал, что он военный и сейчас проходит службу в зоне АТО. Впервые встретились в парикмахерской, где работала девушка, вместе пошли на прогулку, после которой и начались их отношения.



Это были последние мирные недели накануне полномасштабного вторжения. Вместе влюбленные еще успели поехать в отпуск, встретились с побратимами Олега, его друзьями. А потом вернулись в Харьков, где жила Алина.

Когда 24 февраля началась полномасштабная война, я даже не понимала, что такой ужас действительно может быть. В тот день я собиралась на работу, но Олег сказал мне быстро забирать сестру и выезжать. Помню колонны машин, очереди за бензином, метро уже не работало. Чудом нам с семьей удалось выехать,

– вспомнила Алина Пономаренко.

В первый день вторжения Олег вернулся на фронт, воевал на Харьковском направлении. В общем участвовал в боях на Харьковщине, Запорожье и Донецкой области.

"Когда мы познакомились, меня поразила его настойчивость и упрямство. Такого упрямого человека я еще не встречала. А еще у него было очень много друзей, побратимов. Когда произошла трагедия – все они показали себя с лучшей стороны", – подчеркнула жена Олега.

"Противотанковая ракета попала прямо в спину": обстоятельства страшного ранения

Олег служил в роте разведки воинской части 3017, был в должности старшего разведчика. Уже в 2022 году это была довольно серьезная бригада с хорошим обеспечением. Это подтверждает даже тот факт, что бойцы ездили на задания в бронетехнике. Так было и в тот страшный день 23 августа 2023 года под Роботиным Запорожской области.

К этому времени Олег уже неделю не выходил на связь. Это было не впервые, когда мужчина долго не появлялся в сети, но раньше он пытался хотя бы прислать смайлик. На этот раз даже малейшего известия от него не было. Когда волнение взяло верх, Алина решила позвонить брату Олего. Он также военный и мог иметь больше информации.

У меня уже была истерика. Я знала, что что-то произошло. В соцсетях мне постоянно попадались видео с похоронами военных, я прокручивала в голове худшие сценарии. Когда наконец Олег вышел на связь, то сказал, что он в больнице в Днепре и у него сильно повреждена нога,

– рассказала Алина.

В этот момент она сразу поняла, что нужно ехать к мужу. Быстро собралась и села на электричку до Днепра. Вместе с ней была представительница патронатной службы из бригады Олега. Она видела, что Алина беременна, поэтому всю дорогу с ней разговаривала и поддерживала. Тогда женщина еще не знала, в каком именно состоянии ее муж.



"В больнице нас уже ждал дядя Олега – такой хороший, добрый человек, он нас очень поддержал и мы до сих пор общаемся. Перед самой палатой он сказал мне, что у Олега есть не все части тела. Он очень просил, чтобы я не волновалась. Медсестра также видела, что я беременна, поэтому сказала, если я начну сильно кричать – меня сразу выведут", – вспомнила Алина Пономаренко.

Ее подвели к реанимационному блоку, в котором лежали воины с тяжелыми ранениями. Травмы Олега среди всех были самыми тяжелыми. Жена старалась больше ни на кого не смотреть, но не могла не заметить ребят под аппаратами, без рук, ног, с полностью обгоревшим лицом..

Я набралась сил и подошла к Олегу. Увидела, что у него нет руки и ноги, лицо, волосы, губы – все обгоревшее... Это был самый страшный момент,

– добавила женщина.

Несмотря на все пережитое, мужчина сохранял оптимизм. Первое, о чем он сказал, что хочет восстановиться и снова идти уничтожать врага. Также очень хотел прикоснуться к животу жены, почувствовать толчки сына.

Впоследствии, немного оправившись, Олег рассказал, что 23 августа вместе с собратьями ехал штурмовать российские позиции. Это был хорошо прострелянный участок, который знал враг. Бойцы ехали на бронетехнике вместе с боекомплектом. В их машину попала противотанковая ракета. На удивление, боеприпасы не сдетонировали, ведь в таком случае не уцелел бы никто.

Удар пришелся мужчине в спину. Все, кто был в машине, также получили сложные ранения: кто-то потерял руку, кто-то – глаз. Но среди всех бойцов травмы Олега оказались самыми тяжелыми.

"Олег рассказал, что когда в машину прилетело, они все повыпадали. Он как-то открыл дверь и увидел, что рядом лежит чья-то рука. Когда оглянулся – понял, что это его конечность. Нога тоже была травмирована, но на нее он еще наступал. Уже в Днепре провели ампутацию, а потом еще раз в Киеве. Когда я приехала к нему в реанимацию, он уже потерял зрение", – вспомнила жена.

"У вас солдатик родился": как рожала сына под обстрелами и отправляла мужа за границу?

Еще в реанимации после ранения Олег просил жену никуда не ехать, остаться с ним. Он постоянно спрашивал медсестер, когда придет Алина. Только потом женщина поняла, что в эти дни так сильно беспокоило ее мужа.

Он боялся, что я уйду от него. Говорит, что был тогда в шоковом состоянии. Но нет, я же с самого начала была рядом,

– сказала со слезами жена воина.

После его ранения она еще на несколько дней вернулась в Харьков, отработала рабочие смены и предупредила руководство, что работать больше не сможет, должна быть рядом с мужем. До сих пор она благодарна за поддержку и понимание, с которыми к ней отнеслись. Поэтому начался долгий путь реабилитации, который в семье Пономаренко длился несколько лет.



Почти сразу Алина активно вела соцсети. Это существенно помогло ей в лечении мужа, ведь так удалось найти для него новые клиники, фонды, пройти протезирование за рубежом. В течение месяца после ранения Олег был в Киеве, там на время начинал видеть, но потом снова потерял зрение. Он пережил множество операций, различных протоколов лечения, осмотры едва ли не во всех специализированных клиниках.

В это время Алина не только боролась за достойную реабилитацию мужа, но и, к сожалению, была вынуждена противостоять украинской бюрократии, которая особенно сохранилась в армии.

Это сейчас я могу спокойно обо всем говорить, а тогда мне казалось, что мы брошены всеми. У нас были проблемы с частью, с документами, выплатами. Я приезжала к ним несколько раз, а бригада теряет документы. Тогда наняла адвоката и начала все делать через него,

– отметила Алина.

На 8 месяце беременности она нашла фонд, который помог перевести Олега на реабилитацию в Нидерланды. Несмотря на бюрократическую волокиту, сопротивление некоторых врачей, ее муж все-таки поехал за границу, а жена отправилась в Харьков – рожать их сына.

"Меня положили на сохранение, ребенок был достаточно большой, пришлось стимулировать... А Харьков в те дни постоянно был под обстрелами. Олег тогда уезжал за границу, а я все время на телефоне: с семьей, врачами, адвокатом. Знаете, когда мне говорят, что у нас все делается легко, бесплатно и без проблем – я могу рассказать, как все происходит на самом деле", – заметила Алина.

Больше всего ей жаль раненых ребят, которые не имеют никого рядом и вынуждены самостоятельно справляться со всем этим. В Нидерланды вместе с Олегом удалось поехать сестре Алины, а жена Олега в это время родила здорового мальчика – Артема.

Помню, что акушерка взяла на руки ребенка и сказала: "У вас солдатик родился". А я ответила: "Какой солдатик... у меня муж незрячий, отец под Купянском, а я в Харькове под обстрелами",

– добавила она.

"Я жив и это самое главное": как мужчина переживает ранение?

Всего в Нидерландах Олег пробыл 8 месяцев. Там его качественно протезировали, выдали слуховые аппараты, сделали операцию на глаз. Когда сыну исполнилось всего 3 месяца Алине пришлось оставить его с родными и ехать к мужу, чтобы быть с ним.

После возвращения в Украину семья продолжила реабилитацию в Одессе, Киеве, Харькове. Алина искала врачей, которые могли бы вернуть ее мужу зрение, ведь он иногда видел определенные силуэты, но за его случай мало кто брался. Новые отказы каждый раз становились для семьи сильным ударом.

Олег с самого начала говорил, что не возлагает на это много надежд, но когда ему уже который раз отказывают, то, конечно, он расстраивается. Мы столько уже объездили... Все, что могли сделали: пенсию оформили, выплатить, помощь. Но если бы я не вела TikTok, то мы бы и половины из этого не имели,

– добавила Алина.

Она замечает, что реабилитация в клиниках – это лишь малый процент их пути, ведь самое сложное начинается после возвращения домой. Вещи, которые для многих людей являются обыденными, – для раненых воинов часто очень сложные.



Олег всегда говорил, что не хочет быть для кого-то обузой. Он учился сам выходить на улицу, пользоваться мобильным телефоном, ноутбуком, покупать продукты в супермаркете.

Для этого вместе с ним работал учитель, такая реабилитация немного "развязала руки" семьи, ведь немало Алининого внимания также требует маленький Артем. Прогулки одновременно с незрячим мужчиной и детской коляской – нелегкое дело.

Уже потом Олег научился самостоятельно справляться, более того, он даже начал обучение в университете и теперь получает специальность психолога. В будущем ветеран хотел бы работать по специальности и так обеспечивать свою семью.

В семье Пономаренко отмечают, что наши воины не хотят чувствовать себя неполноценными. Часто Олег поддерживает свою жену. Как-то он сказал Алине: "Я жив, это самое главное. Поэтому мы будем жить дальше как обычная семья просто со своими особенностями".

У него никогда не было мыслей, что жизнь якобы закончилась, все плохо и надо просто сложить руки, поэтому не хочется слышать этого от посторонних. Наоборот – Олег даже подбадривает своих собратьев. В госпитале один из бойцов сказал, что его бросила жена, когда он потерял ногу, поэтому он больше не хочет жить.

Олег ответил: "Ты посмотри на меня. У тебя же просто ноги нет, ты будешь жить как все, может, просто бегать не будешь".

"Откажитесь от этих пустых фраз": какие слова больше всего раздражают раненых?

Психолог, соучредитель хаба ментального здоровья "ДияТы" Мария Тракало отметила, что, к сожалению, многие до сих пор боятся контакта с ранеными воинами или не знают, как вернуться с ними к общению и диалогу. Наше общество еще учится коммуникации, толерантности, взаимодействия с ветеранами и рассказ Алины Пономаренко это только подтверждает.

Нам надо научиться спрашивать, в какой именно поддержке нуждается человек. Речь идет о физической, финансовой, психологической, бытовой, юридической или любой другой. Уже после этого мы можем думать о том, какие есть инструменты для того, чтобы помочь,

– объяснила Мария Тракало.



Стоит понимать, что переживая сложные травмы, многие воины испытывают общую распространенную трудность – страх контакта с людьми из своей среды и с обществом как таковым.

Говоря о словах поддержки, эксперт призывает общаться этично, не говорить пустых фраз вроде: "не переживай", "все будет хорошо", "ты сильный", "война забирает лучших". Эти слова не помогают, а только вызывают раздражение.

Вместо этого лучше сказать о том, что вы рядом и готовы помочь этим и этим. Или предложить обратиться к вам, если возникнет потребность. Так мы даем ощущение близости, но не бросаемся на человека с помощью, в которой он не нуждается,

– подчеркнула Мария Тракало.

Стоит помнить о разрешении или хотя бы вопрос о том, уместна ли сейчас наша помощь. Потому что иногда непрошеное вмешательство только приводит к переживанию неполноценности. Часто такие выражения поддержки являются больше успокоением тревоги и вины того, кто поддерживает, чем реальной помощью для человека, который сейчас проживает кризисное время.

"Поэтому всегда спрашиваем, думаем, что говорим, а главное – смотрим на человека как на достойного, как на того, с кем мы ведем равный диалог. Помните, что мы все находимся в едином пространстве равенства и достоинства", – отметила психолог.

Жена Олега Пономаренко добавляет, что ей действительно отнюдь не помогает чья-то жалость. Женщине, которая взяла учить ее, как сопровождать мужа, – Алина предложила провести его до клиники, помочь там, а в это время она могла бы спокойно побыть с маленьким ребенком. Как уже стало понятно, в клинику Алина и Олег все-таки пошли сами.



Психолог также объяснила, что каждый воин проходит разные этапы переживания травмы. Такие серьезные ранения как ампутация, потеря зрения – человек переживает как болезненную потерю. Это означает, что постепенно он будет проходить несколько этапов принятия этого состояния и также постепенного произойдет перестройка жизни в новый формат.

Потеря сопровождается переживанием шока, затем отрицание, гнева, торгов, депрессии и принятия. Это означает, что в какой-то определенный период этого пути человек может чувствовать много злости, а в другой – обвинять себя и говорить, а может, если бы я не пошел туда, этого бы не произошло. В голове происходят торги, – заметила Мария Тракало.

Далее депрессия – период грусти, когда человек оплакивает то, что он раньше мог делать, а сейчас не может. В такие моменты самой большой сложностью является снова почувствовать, что ты все-таки способен делать многие вещи. Потому что после ранений наша психика обычно видит только то, чего человек уже не сможет.

"Например, я больше не смогу бегать, играть в футбол, кататься на коньках, водить машину – все это постоянно нагнетает в голове. Но важно усилиями своей воли переносить внимание на то, что мы до сих пор можем. Если воин не может бегать с ребенком во дворе, но он все равно может рассказать ему на ночь сказку. Он может еще много чего другого. Именно на этом нужно фокусироваться", – подчеркнула психолог.

Как ветеран научился сам обходиться в быту?

Благодаря поддержке жены Олег научился почти самостоятельно обходиться в быту. Он передвигается по дому, во дворе, может сам разогреть еду, искупаться. Алина отмечает, что реабилитация военного – это большая задача для всей семьи, ведь ни один реабилитолог не приедет к вам домой и не научит, как теперь нужно жить.

Мы уже ко всему привыкли. Бывает, садимся с Олегом и вместе нарезаем салат. Я купила сеточку, ставлю ее в кастрюлю и он через нее нарезает. Сейчас он уже и чай сам делает. Есть специальный камешек, который бросаем в воду и он издает звук, когда вода закипает,

– рассказала Алина.

Кроме этого жена купила ему специальное столовое наряд, которые лежат в ящике не горизонтально, а сверху. Это сделано для того, чтобы муж не поранился. Также Олег уверенно пользуется ноутбуком, телефоном, может самостоятельно позвонить, решить свои дела. Для этого имеет программу голосового управления.

Существенно облегчило жизнь для семьи покупка машины. С маленьким ребенком и мужем, который нуждается в регулярных поездках к врачам, реабилитологов – в ней была большая потребность. Алина не имела другого выхода, чем сесть за руль. Сегодня ей значительно легче организовать быт, поехать в магазин за продуктами, отвезти мужа на обследование. Маленький Артем также привык к дороге и ведет себя очень вежливо.

С Олегом я еще не могу его оставить, потому что он не видит. Артем маленький, может взять что-то в рот, пораниться, а Олег не заметит. Рядом нет человека, который бы помог, мои родители почти за 100 километров, поэтому мы везде ездим вместе,

– добавила женщина.



Психолог отмечает, что поддержка семьи очень важна на пути воина к восстановлению. Ведь это самые близкие люди, которые непосредственно помогают в ежедневных бытовых делах. Это те, кто не боится коснуться тела и всегда находятся в близости.

Важно, чтобы семья стала командой этого человека и чтобы между ними появился честный диалог. То есть, чтобы семья не скрывала острых углов, не обходила неприятные темы, а чтобы между ними был диалог, который будет помогать каждому понять, что сейчас является приоритетным,

– отметила Мария Тракало.

Более того, семья является одной из самых больших мотиваций человека. Именно жена, дети часто пробуждают у раненого стремление к жизни, к развитию. Поэтому важно, чтобы они не боялись быть рядом со своими родными.

С таким мнением соглашается и владелица реабилитационного и фитнес пространства Stavytska Recovery Space, физический терапевт, эрготерапевт – Оксана Ставицкая. В своей практике она сочетает современные методы физической терапии, реабилитации и тренировки. К сожалению, сегодня к ней обращается много воинов с политравмами. У некоторых также нет конечностей, есть случаи тройной ампутации, потери зрения.

Стоит понимать, что речь идет сразу о нескольких тяжелых травмах, которые влияют на возможность человека функционировать. Реабилитолог замечает, что в большинстве случаев воину нужно почти постоянное присутствие родных. По ее словам, поддержка семьи – это уже 50% успеха и восстановления.

"Конечно, продолжительность реабилитации определяется для каждого индивидуально, но по опыту я вижу, что поддержка близких ускоряет процесс. В моей практике были случаи, когда без помощи жены воин практически ничего не мог сделать сам. Реабилитация - это тяжелый и длительный процесс. Я горжусь и кланяюсь перед каждой женщиной, которая идет по этому пути вместе со своим мужем", – отметила Оксана Ставицкая.



Еще не все понимает, но очень любит своего папу: как Артем помогает своей семье?

Алина замечает, что сегодня она для Олега, а он для нее является самой большой поддержкой и ободрением. В моменты, когда одному из них трудно – другой всегда становится утешением. Но самым большим счастьем они оба называют своего сына.

Женщина вспоминает, что в самые страшные минуты родные всегда говорили ей помнить о том, что она носит под сердцем ребенка. Это не позволяло впадать в истерику, панику или депрессию. А также силы добавляла любовь к мужу. Алина убеждает, что с самого начала не могла опустить руки, потому что знала, что вместе они со всем справятся.

Сегодня Артему почти 3 года, постепенно с ним становится легче и интереснее, но женщина вспоминает и тяжелые моменты: скачки роста, зубы, болезни, а одновременно реабилитация мужа. Все это уже позади, а Артем с Олегом все лучше могут провести время вместе.

"Когда сын еще был маленьким, то он мог побыть с мужем совсем немножко, дальше хотел внимания, звал меня. Сейчас они уже больше времени играют вместе. Иногда я даже могу ненадолго отойти и оставить их двоих в комнате. Когда мы отучали Артема от "пустышки", то он очень беспокойно спал и муж сидел с ним ночью. Я просто в один момент почувствовала, что еще кто-то может мне помочь и это стало большим облегчением", – поделилась Алина Пономаренко.



Сегодня Артем еще не до конца понимает, какие травмы получил его папа и как они повлияли на их жизнь. Впоследствии родители обязательно расскажут сыну, что произошло, он точно будет знать, что его отец – храбрый воин, который сделал все, чтобы защитить свою семью.

Пока мальчику трудно из-за того, что у них с папой нет зрительного контакта, но даже с этим он постепенно справляется. Например, когда Артему надо привлечь к себе внимание папы, он просто подходит к нему и прикасается ручками к его лицу или берет папу за руку и ведет туда, куда нужно. Так Олег понимает, что сын его зовет.

Психолог замечает, что любая реабилитация после ранения требует адаптации к новому способу функционирования и восстановления социальных ролей. Это означает, что каждая из ролей – роль отца, сына, мужа, работника, прихожанина – должна снова перестроиться. Мы должны сопровождать воина на этом пути.

"Если говорить конкретно о психологических аспектах потери зрения, то у человека меняются инструменты, которыми он воспринимает мир. Из-за этого обостряются другие органы чувств – осязание, слух. Особенностью является то, что человеку нужно помочь освоить пространство с помощью других сенсорных ощущений", – объяснила Мария Тракало.

О хейте в соцсетях, что придает ей сил и каким мечтает видеть украинское общество?

Большой психологической разгрузкой для семьи стали соцсети. Олег также активно включился в их ведение, вместе с женой он придумывает идеи для роликов, записывает видео. Как-то мужчина сказал, что хочет еще чем-то заниматься и вдвоем с Алиной они начали делать свечи из вощины. Впоследствии методику усовершенствовали и теперь выливают свечи в различных формах, с ароматами. Их выставляют на продажу, а каждый желающий может поддержать семью, приобретя их изделия.

За жизнью Пономаренко в соцсетях следит более 20 тысяч человек. Среди них есть много тех, кто поддерживает семью, советует хороших врачей, волонтеров, но, к сожалению, нашлись люди, которые стали на другую сторону.

Трудно поверить, но чуть ли не ежедневно Алина читает множество комментариев о том, что она якобы плохо ухаживает за мужем, неправильно его реабилитирует, слишком громко с ним разговаривает. Женщина объясняет, что Олег плохо слышит, поэтому она вынуждена общаться с ним громче, но люди в соцсетях сразу сделали свои выводы о якобы криках в их семье.

Сначала я очень больно на это реагировала. Я жила в своем "пузыре", где все хорошо, потом начала читать, что пишут люди... Но Олег говорит, чтобы я на это не обращала внимания, главное, что мы с ним знаем, как есть на самом деле,

– отметила жена ветерана.

Сегодня она учится у своего мужа оптимизму, упрямства и умению не сдаваться ни перед какими трудностями. Алина понимает, что у каждого человека свои травмы и соответственно разная реакция на все вокруг. Со своей стороны она советует людям, которые действительно хотят поддержать раненого воина не приходить к ним, чтобы просто поплакать или посочувствовать. Олег тоже этого не хочет.



Алина признается, что их с мужем путь – совсем нелегкий. Они почти не имели времени пожить как обычная семья. Олег служил еще до 2022 года, дальше был фронт и сложное ранение, которое навсегда изменило их жизни. Но несмотря на все они остаются вместе. Жена понимает, что должна быть опорой для своего мужа.

Переживание травмы у каждого проходит по-разному. Многое зависит от опор, которые имел раненый до того. Кому-то на этом пути труднее всего позволить себе движение дальше, еще кому-то – открыться для отношений, другому – перевести мышление на то, что я до сих пор что-то могу, увидеть свою ценность, несмотря на то, в каком состоянии тело,

– объяснила соучредитель хаба ментального здоровья.

Мария Тракало отмечает, что каждый воин, в соответствии с тем, какими были его ресурсы до ранения, будет иметь свои трудности. Но самое главное – увидеть собственную ценность как безусловную черту человека, несмотря на его состояние, наличие конечностей или чего-либо другого.

"Никогда не забывайте о себе": обращение Алины Пономаренко к семьям раненых воинов

Оглядываясь на пройденный путь, Алина признается, что он был совсем нелегкий и много чего сложного еще ждет их семью впереди. Но родным раненых воинов, которые переживают такие же трудности, она хочет сказать самое главное: никогда не забывайте беспокоиться о себе и своем состоянии.

"Просто берегите себя, заботьтесь о своем здоровье. Это сейчас я уже такая умная, потому что после всего пережитого у меня было много проблем с гормонами, женским здоровьем. Но теперь я понимаю, что надо думать и о себе. Если с вами будет что-то не так, то никто другой не сможет лучше позаботиться о вашем муже", – объяснила Алина Пономаренко.

Также она советует не обращать внимания на мнения посторонних, комментарии в интернете. Стоит помнить, что хороших людей, которые действительно хотят помочь, – значительно больше.

Будьте готовы к тому, что никто не сделает все за вас, не напишет инструкции на листочке и не выдаст. Мы все искали самостоятельно. Поэтому стучите во все двери, обращайтесь за помощью – кто-то точно откликнется. От нас очень много людей отвернулись, но мы справились. Помните, что соцсети во многом помогают,

– сказала жена ветерана.

Алина заверила, что если бы могла сказать что-то себе в прошлом, то это были бы такие слова: "Я молодец, потому что я справилась с тем, с чем не каждая справится..."



Жизнь после ранения бывает разная. С маленьким ребенком на руках, тяжело раненым мужем, иногда без всякой помощи, порой со слезами и отчаянием, но всегда с верой в себя и с большой любовью к своей семье. Такой путь уже прошли Алина и Олег Пономаренко и они ежедневно преодолевают его дальше.

Один военный капеллан говорил, что самая большая сила – это не отсутствие боли. В семье Пономаренко боли было очень много, но это не помешало им построить крепкую семью, пережить тяжелое ранение, достойно воспитывать сына, а главное – сохранить любовь и веру в лучшее. Веру, которой они сегодня вдохновляют других.