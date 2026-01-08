Якобы "защищала" папу от мобилизации: в Ривненской области ТЦК забрызгали баллончиком 15-летнюю девушку

В Здолбунове Ровенской области представители ТЦК применили газовый баллончик против 15-летнего подростка. Девушка пыталась помешать вручению повестки своему отцу.

Об инциденте пишут местные паблики, подробности передает 24 Канал.

К теме Вышел из ТЦК и умер: в Житомирской области расследуют смерть мужчины

Что известно о случае?

Инцидент произошел во время мобилизационных мероприятий и получил огласку благодаря местным Telegram-каналам. В сети девушка рассказала о том, что произошло. Так, она удерживала входную дверь дома, чтобы не впустить военнослужащих, пока отец спрятался в квартире.

На записи видно, как один из мужчин в форме открывает дверь, а другой внезапно брызгает спреем прямо в лицо несовершеннолетней.

Работники ТЦК применили слезоточивый газ: смотрите видео из сети

"Один из них распылил мне баллончик прямо в лицо. Все лицо горело невыносимо. Я ничего не видела в тот момент, глаза полностью запекло... Сначала, когда вещество попало в рот, я вообще нормально не дышала некоторое время... Руки до сих пор дрожат от пережитого... А они еще и предупредили, что вернутся за нами", – поделилась девушка.

Как отреагировали в ТЦК?

Ровенский областной ТЦК и СП 7 января прокомментировал ситуацию, назначив служебную проверку. В ведомстве отметили, что действия всех участников события получат правовую оценку в соответствии с законодательством.



Комментарий ТЦК относительно инцидента / Скриншот

Заметим, что согласно действующему законодательству Украины, работники ТЦК и СП не имеют полномочий задерживать граждан их функции ограничиваются вручением повесток и оповещением военнообязанных о необходимости явиться в ТЦК для уточнения или обновления военно-учетных данных.

Подобные ситуации с участием сотрудников ТЦК

В декабре 2025 года в Одессе произошел инцидент с участием сотрудников Пересыпского районного ТЦК и СП. Они силой задержали морского пехотинца Романа Покидько – защитника Мариуполя, который недавно вернулся из российского плена и проходил реабилитацию. Несмотря на предъявленные документы, военного затолкали в служебный автомобиль, применили слезоточивый газ и нанесли телесные повреждения.

Недавно также работники ГБР задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области за унижение и избиение военнообязанных.