Город как никогда сплотился и с начала полномасштабной войны начал активную подготовку к обороне от орков. Министерство обороны Украины обнародовало мощные фото из Одессы на своей странице в телеграме.

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Тероборона надежно охраняет Одессу

Военнослужащие территориальной обороны Вооруженных Сил Украины продолжают контролировать ситуацию в Одессе. Город был, есть и останется украинским, а каждый оккупант, который решится ступить на украинскую землю, будет уничтожен.

Держим строй, соблюдаем строгую дисциплину, доверяем только официальным источникам. Вместе преодолеем оккупантов. Вместе одержим победу! Слава Украине!

– говорится в сообщении Минобороны.

Территориальная оборона продолжает контролировать Одессу / Фото телеграм Минобороны Украины

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