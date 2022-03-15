Місто як ніколи згуртувалось і від початку повномасштабної війни почало активну підготовку до оборони від орків. Міністерство оборони України оприлюднило потужні фото з Одеси на своїй сторінці у телеграмі.
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Тероборона надійно охороняє Одесу
Військовослужбовці територіальної оборони Збройних Сил України продовжують контролювати ситуацію в Одесі. Місто було, є і залишиться українським, а кожен окупант, який наважиться ступити на українську землю, буде знищений.
Тримаємо стрій, дотримуємось суворої дисципліни, довіряємо тільки офіційним джерелам. Разом подолаємо окупантів. Разом отримаємо перемогу! Слава Україні!
– йдеться у дописі Міноборони.
Територіальна оборона продовжує контролювати Одесу / Фото телеграм Міноборони України
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