Місто як ніколи згуртувалось і від початку повномасштабної війни почало активну підготовку до оборони від орків. Міністерство оборони України оприлюднило потужні фото з Одеси на своїй сторінці у телеграмі.

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Тероборона надійно охороняє Одесу

Військовослужбовці територіальної оборони Збройних Сил України продовжують контролювати ситуацію в Одесі. Місто було, є і залишиться українським, а кожен окупант, який наважиться ступити на українську землю, буде знищений.

Тримаємо стрій, дотримуємось суворої дисципліни, довіряємо тільки офіційним джерелам. Разом подолаємо окупантів. Разом отримаємо перемогу! Слава Україні!

– йдеться у дописі Міноборони.

Територіальна оборона продовжує контролювати Одесу / Фото телеграм Міноборони України

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