Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что еще в конце 2024 года на юг Беларуси перебросили несколько батальонов механизированных бригад в подразделения ССО, которые перманентно там находятся. Батальоны же время от времени идут на ротацию.

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Что за военные учения в Беларуси

Как отметил Латушко, в Беларуси снова объявили о так называемых учениях территориальной обороны, резервистов и военных запаса. Лукашенко выгодно создавать постоянную угрозу вблизи Украины. Он на этом зарабатывает.

У него есть тот, кто за это платит. Это – Путин. Также там снова рассказывают об "угрозе из Украины". И это происходит как раз накануне так называемых "выборов президента Беларуси" (состоятся в конце января 2025 года – 24 Канал),

– сказал Латушко.

Также недавно в тамошнем минобороны снова анонсировали ежегодные учения "Запад", которое якобы будет самым масштабным за последние годы. Со стороны Беларуси там привлекут около 13 тысяч военных.

Не думаю, что Лукашенко решится напасть. Конечно, военные будут оценивать угрозы. Но 13 тысяч – это не та группировка, которая должна была бы создавать угрозу. Тем более Украина выстроила жесткую оборону на государственной границе. Надо еще посмотреть, где эти военные будут сосредоточены. Их также могут перебросить к границе с Польшей и Литвой, чтобы помахать оружием,

– отметил Латушко.

Добавим, представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник отметил, что украинские военные отслеживают оперативную ситуацию на белорусской и российской границе. Сейчас не фиксируют никаких кардинальных изменений со стороны Беларуси.