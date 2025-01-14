Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що ще наприкінці 2024 року на південь Білорусі перекинули кілька батальйонів механізованих бригад до підрозділів ССО, які перманентно там перебувають. Батальйони ж час від часу йдуть на ротацію.

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Що за військові навчання в Білорусі

Як наголосив Латушко, в Білорусі знову оголосили про так звані навчання територіальної оборони, резервістів та військових запасу. Лукашенку вигідно створювати постійну загрозу поблизу України. Він на цьому заробляє.

В нього є той, хто за це платить. Це – Путін. Також там знову розповідають про "загрозу з України". І це відбувається якраз напередодні так званих "виборів президента Білорусі" (відбудуться наприкінці січня 2025 року – 24 Канал),

– сказав Латушко.

Також нещодавно в тамтешньому міноборони знову анонсували щорічні навчання "Запад", яке нібито буде наймасштабнішим за останні роки. З боку Білорусі там залучать близько 13 тисяч військових.

Не думаю, що Лукашенко наважиться напасти. Звісно, військові будуть оцінювати загрози. Але 13 тисяч – це не те угруповання, яке мало б створювати загроза. Тим паче Україна вибудувала жорстку оборону на державному кордоні. Треба ще подивитися, де ці військові будуть зосереджені. Їх також можуть перекинути до кордону з Польщею та Литвою, щоб помахати зброєю,

– зауважив Латушко.

Додамо, речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник наголосив, що українські військові відстежують оперативну ситуацію на білоруському та російському кордоні. Наразі не фіксують жодних кардинальних змін з боку Білорусі.