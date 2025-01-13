Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника в етері національного маратону.

До теми Військові навчання в Білорусі: чи наважиться Лукашенко на наступ

Як у ЗСУ оцінили загрозу від навчань у Білорусі

Вадим Мисник зазначив, що українські військові відстежують оперативну ситуацію, яка відбувається в прикордонні в сусідніх державах. Тому не звертати увагу на військові навчання у Білорусі наші захисники не можуть.

У нас побудована єдина система оборони як на білоруському, так і на російському кордоні, і якихось кардинальних змін ми не вбачаємо з боку Білорусі,

– зазначив речник ОТУ "Сіверськ".

Він також підкреслив, що такі навчання у Білорусі відбувалися і минулого року. Зокрема, численні перевірки бойової готовності та навчання, коли десятки тисяч білоруських резервістів до військових частин призивали.

"Але ми теж такий фактор враховуємо і готуємося до будь-яких варіантів розвитку подій, тобто не можемо не зважати на це", – пояснив Мисник.

Водночас речник ОТУ "Сіверськ" не назвав точної кількості білоруських військових, які зараз проходять навчання у Білорусі, зазначивши, що противник теж ретельно моніторить всі відкриті джерела інформації. Тому наша обізнаність для нього теж дуже важлива.

Зрештою Вадим Мисник підкреслив, що навчання обмежуються не тільки Гомельським районом, а відбуваються і в інших частинах та районах.

До слова, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що українські прикордонники не спостерігають формування ударного угрупування з боку Білорусі. Зокрема, переміщення техніки або особового складу армії Білорусі поблизу українського кордону не відбувається.