Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что мы иногда наблюдаем ситуацию, что не все страны готовы изолировать Россию в военном сотрудничестве, пишет 24 Канал.
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Что говорят Военно-морские силы о совместных учениях Китая и России
В любом случае, конечно, это ресурсы... Подобные мероприятия заключаются в целом больше в политической, даже – геополитической плоскости, чем в военной,
– заявил Дмитрий Плетенчук.
Кстати, Министерство обороны КНР заявило, что совместные военные учения Китая и России проведут в Японском и Охотском морях. В учениях примут участие военно-морские и военно-воздушные силы стран.
Китайское министерство объяснило, что цель учений:
- "углубить уровень стратегической координации между китайскими и российскими военными,
- повысить их способность совместно реагировать на угрозы безопасности".
В Белом доме заявили, что США внимательно будут следить за военными учениями Китая и России.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга заявил, что Вашингтон наблюдал как оборонные отношения Москвы и Пекина росли и углублялись в течение последних нескольких лет, включая обучение их вооруженных сил как в воздухе, на море, так и на земле.
Но посмотрите, это две нации, которые не имеют долгой истории успешного сотрудничества, конечно не в военной сфере. Это две нации, которые полностью не доверяют друг другу в регионе или за его пределами, по всему миру,
– сказал Кирби.
Он добавил, что в этих учениях нет ничего драматического, нет неизбежного беспокойства по этому поводу.