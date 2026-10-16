Разыгрываются два сценария: белорусский оппозиционер раскрыл цели учений ОДКБ в Беларуси

На белорусских полигонах развернулись военные учения так называемых "миротворческих сил" ОДКБ с привлечением сотен единиц бронетехники и дронов. За этими маневрами скрывается гораздо более глубокий и коварный замысел Кремля относительно войны против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что эти военные маневры имеют две составляющие: радиационно-химическую и непосредственно отработку задач коллективных сил. По его словам, Москва пытается реализовать стратегические цели, направленные на будущее развитие событий в войне против Украины.

Какова цель учений ОДКБ под Витебском?

Военные учения проходят под Витебском на полигоне "Лосвидо", на базе 103-й отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Беларуси. В ходе учений военные отрабатывают три этапа: занятие зон ответственности с разведением сторон, обеспечение безопасности и передачу объектов инфраструктуры местным властям.

Павел Латушко подчеркнул, что такой алгоритм явно напоминает действия в случае прекращения огня. Кремль стремится навязать свои условия возможного перемирия.

Путин пытался сделать это еще в 2014 году. Тогда это было невозможно, поскольку оккупированные территории формально не входили в состав России, а ОДКБ может действовать только на территории стран-членов,

– отметил он.

Теперь Москва незаконно включила оккупированные украинские территории в свою Конституцию, устранив это формальное препятствие. Оппозиционер убежден, что это сигнал Западу о нежелании видеть контингент НАТО вдоль линии разграничения.

Путин хочет показать Западу, что никаких войск НАТО со стороны Украины или на линии разграничения быть не должно. Если кто-то и должен там стоять, то исключительно войска ОДКБ,

– подчеркнул Латушко.

Вторым сценарием, однако менее вероятным, оппозиционер считает проведение учений с целью отражения радиационно-химических и биологических атак. Войска изучают опыт реагирования на неожиданное появление инфекций на территории того или иного государства. Недавно в России, наиболее вероятно, зафиксировали чуму, поэтому страны готовятся.

Латушко о военных учениях ОДКБ: смотрите видео