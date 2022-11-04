Представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчинский рассказал, что это самые масштабные военные учения Вышеградской группы в этом году. Солдаты тренируются в Новой Дембе.

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В Польше начались масштабные военные учения

Кроме подразделений стран V4, в военных учениях принимают участие подразделения союзников Великобритании и США. В основном тренируются 21 Подгальская стрелковая бригада и другие подразделения 18-й механизированной дивизии. Всего к учениям привлекли около 2 тысяч военных и около 300 единиц техники.

Учения будут продолжаться до 9 ноября. В них принимают участие военные из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а также союзников из США и Великобритании, которые находятся на Прикарпатье в связи с ситуацией за нашей восточной границей,

– заметил Липчинский.

По его словам, целью учений является:

улучшение оперативной совместимости войск,

проверка возможности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.

Сценарии учений, которые проходят и днем, и ночью, включают:

маневровую оборону,

форсирование водного препятствия на реке Сан,

ликвидацию заражения химическими установками,

проверку процедур вызова артиллерийского огня (Call For Fire) и медицинской эвакуации (MEDEVAC),

комплексное пожаротушение.

"Мы сосредотачиваемся на укреплении оперативной совместимости и развитии доверия между солдатами из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Соединенных Штатов, которые тренируются вместе", – добавил майор.

Во время учений учитывают опыт войны в Украине

Липчинский отметил, что в этом году учения будут иметь несколько иной характер и сценарий. Во время них будут использовать опыт и уроки войны в Украине.

В учениях в основном участвуют:

бронетанковые и механизированные подразделения,

артиллеристы,

саперы,

химики,

зенитчики,

разведчики.

Майор добавил, что "один из эпизодов предусматривает общий огонь бронетанковых подразделений Польши, Великобритании и Чехии".

"Общий огонь во время учений будут вести польские танки "Леопард", британские "Челленджеры" и чешские Т-72 при поддержке мотопехоты, артиллерии и самолетов ВВС", – объяснил Липчинский.

Одновременно с обучением Puma-22 проводятся обучение команд и штабов "Система-22", "Гепард-22" и "Сан-22".

"Именно командование и штабы вырабатывают решение о том, что будет происходить в театре военных действий. По аналогии с человеческим телом можно сказать, что командно-штабные учения – это тренировки мозга, а на тактических учениях с войсками тренируются мышцы", – подытожил спикер.

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