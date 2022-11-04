Представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчинский рассказал, что это самые масштабные военные учения Вышеградской группы в этом году. Солдаты тренируются в Новой Дембе.
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В Польше начались масштабные военные учения
Кроме подразделений стран V4, в военных учениях принимают участие подразделения союзников Великобритании и США. В основном тренируются 21 Подгальская стрелковая бригада и другие подразделения 18-й механизированной дивизии. Всего к учениям привлекли около 2 тысяч военных и около 300 единиц техники.
Учения будут продолжаться до 9 ноября. В них принимают участие военные из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а также союзников из США и Великобритании, которые находятся на Прикарпатье в связи с ситуацией за нашей восточной границей,
– заметил Липчинский.
По его словам, целью учений является:
- улучшение оперативной совместимости войск,
- проверка возможности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.
Сценарии учений, которые проходят и днем, и ночью, включают:
- маневровую оборону,
- форсирование водного препятствия на реке Сан,
- ликвидацию заражения химическими установками,
- проверку процедур вызова артиллерийского огня (Call For Fire) и медицинской эвакуации (MEDEVAC),
- комплексное пожаротушение.
"Мы сосредотачиваемся на укреплении оперативной совместимости и развитии доверия между солдатами из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Соединенных Штатов, которые тренируются вместе", – добавил майор.
Во время учений учитывают опыт войны в Украине
Липчинский отметил, что в этом году учения будут иметь несколько иной характер и сценарий. Во время них будут использовать опыт и уроки войны в Украине.
В учениях в основном участвуют:
- бронетанковые и механизированные подразделения,
- артиллеристы,
- саперы,
- химики,
- зенитчики,
- разведчики.
Майор добавил, что "один из эпизодов предусматривает общий огонь бронетанковых подразделений Польши, Великобритании и Чехии".
"Общий огонь во время учений будут вести польские танки "Леопард", британские "Челленджеры" и чешские Т-72 при поддержке мотопехоты, артиллерии и самолетов ВВС", – объяснил Липчинский.
Одновременно с обучением Puma-22 проводятся обучение команд и штабов "Система-22", "Гепард-22" и "Сан-22".
"Именно командование и штабы вырабатывают решение о том, что будет происходить в театре военных действий. По аналогии с человеческим телом можно сказать, что командно-штабные учения – это тренировки мозга, а на тактических учениях с войсками тренируются мышцы", – подытожил спикер.
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