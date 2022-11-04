Речник 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Ліпчинський розповів, що це наймасштабніші військові навчання Вишеградської групи цьогоріч. Солдати тренуються в Новій Дембі.

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У Польщі почалися масштабні військові навчання

Окрім підрозділів країн V4, у військових навчаннях беруть участь підрозділи союзників Великої Британії та США. В основному тренуються 21-а Підгальська стрілецька бригада та інші підрозділи 18-ї механізованої дивізії. Загалом до навчань залучили майже 2 тисячі військових і близько 300 одиниць техніки.

Навчання триватимуть до 9 листопада. У них беруть участь військові з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, а також союзників із США та Великої Британії, які перебувають на Підкарпатті у зв'язку із ситуацією за нашим східним кордоном,
– зауважив Ліпчинський.

За його словами, метою навчань є:

  • покращення оперативної сумісності військ,
  • перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.

Сценарії навчань, які відбуваються і вдень, і вночі, включають:

  • маневрову оборону,
  • форсування водної перешкоди на річці Сан,
  • ліквідацію зараження хімічними установками,
  • перевірку процедур виклику артилерійського вогню (Call For Fire) та медичної евакуації (MEDEVAC),
  • комплексне пожежогасіння.

"Ми зосереджуємося на зміцненні оперативної сумісності та розбудові довіри між солдатами з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та Сполучених Штатів, які тренуються разом", – додав майор.

Під час навчань враховують досвід війни в Україні

Ліпчинський зазначив, що цього року навчання матимуть дещо інший характер і сценарій. Під час них використовуватимуть досвід та уроки війни в Україні.

У навчаннях здебільшого беруть участь:

  • бронетанкові та механізовані підрозділи,
  • артилеристи,
  • сапери,
  • хіміки,
  • зенітники,
  • розвідники.

Майор додав, що "один з епізодів передбачає спільний вогонь бронетанкових підрозділів Польщі, Великої Британії та Чехії".

"Спільний вогонь під час навчань вестимуть польські танки "Леопард", британські "Челленджери" та чеські Т-72 за підтримки мотопіхоти, артилерії та літаків ВПС", – пояснив Ліпчинський.

Одночасно з навчанням Puma-22 проводяться навчання команд і штабів "Система-22", "Гепард-22" і "Сан-22".

"Саме командування і штаби виробляють рішення про те, що буде відбуватися на театрі військових дій. За аналогією з людським тілом можна сказати, що командно-штабні навчання – це тренування мозку, а на тактичних навчаннях з військами тренуються м'язи", – підсумував речник.

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