Соответствующие фото и информация появились на фейсбуке-странице ВСУ.

Читайте также Россиянам будет очень неприятно, – фонд "Вернись живым" о таинственном проекте Black Box

К всеукраинской кампании наружной социальной рекламы "Згуртовані" по инициативе "Повернись живим" и совместно с независимой медийной экосистемой The Ukrainians присоединились Вооруженные Силы Украины. Цель "Згуртованих" – в очередной раз показать, что, несмотря на планы врага, Украина и ее люди сильны и сплочены, – говорится в сообщении.

Героями бордов и ситилайтов стали:

боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, опытный аэроразведчик Евгений Авдеев,

командир инженерно-саперной роты 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорь Мавдрик,

командир роты огневой поддержки 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Александр Петриков.

Вместе с военными в кампании появились ветераны, сотрудники Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим": старший инструктор по стрельбе с закрытых позиций Андрей Моруга, старший инструктор по специальной инженерной подготовке Евгений Антипенко и руководительница Инструкторского отдела Виктория Дворецкая.

Всеукраинская кампания "Згуртовані" / Фото ВСУ

Также к инициативе присоединились простые украинцы – люди, которые донатят для войск через "Повернись живим", сообщают в ВСУ. В частности, это 73-летний ученый Матей Черноморец, который поддерживает ВСУ с 2014 года, предпринимательница из Львова Марта Турецкая, чья команда продолжает помогать армии, несмотря на то, что их производство в Рубежном Луганской области разрушили оккупанты, и проектно менеджер Андрей Палийчук доналит для ВСУ вместе со своей большой семьей – женой и тремя детьми.