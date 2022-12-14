Накануне в стране задонатили 230 миллионов гривен на Black Box, который поможет снизить наступательный потенциал вражеской армии. Однако раскрывать детали рано. Об этом 24 каналу сказал руководитель аналитического отдела фонда "Повернись живим" Антон Муравейник.

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"Я хочу поблагодарить людей и бизнес, которые присоединились к сбору на "черный ящик", на так называемый Black Box. Это результат доверия к тому, что делает наш фонд уже почти 9 лет", — отметил он.

На что направленный проект

Black Box – это общий проект Главного управления разведки Минобороны Украины и фонда "Повернись живим". Как отметил Муравейник, начало было заложено еще осенью на сумму 40 миллионов гривен, и они уже работают – мы снижаем наступательный потенциал России. Первый этап показал эффективность этого подхода, поэтому проект уже можно масштабировать на сумму 230 миллионов гривен.

Теперь россиянам будет еще неприятнее,

– подчеркнул Антон Муравейник.

Скорее всего, пока проект не будут прекращаться. Если он будет показывать результат, его будут масштабировать дальше. Муравейник отметил, что на запросы от ГУР будут открываться новые сборы. Предварительно говорилось о том, что детали будут после победы. Но, может быть, ГУР решит сделать это несколько раньше.

Что в "черном боксе"