Відповідні фото та інформація з'явились на фейсбук-сторінці ЗСУ.

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До всеукраїнської кампанії зовнішньої соціальної реклами "Згуртовані" за ініціативи "Повернись живим" та спільно з незалежною медійною екосистемою The Ukrainians доєднались Збройні Сили України. Ціль "Згуртованих" – вкотре показати, що, попри плани ворога, Україна та її люди сильні й згуртовані, – йдеться у повідомленні.

Героями бордів та сітілайтів стали:

боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, досвідчений аеророзвідник Євген Авдєєв,

командир інженерно-саперної роти 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігор Мавдрик,

командир роти вогневої підтримки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Олександр Петриков.

Разом із військовими у кампанії з'явились ветерани, співробітники Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим": старший інструктор зі стрільби із закритих позицій Андрій Моруга, старший інструктор зі спеціальної інженерної підготовки Євгеній Антипенко та керівниця Інструкторського відділу Вікторія Дворецька.

Всеукраїнська кампанія "Згуртовані" / Фото ЗСУ

Також до ініціативи долучилися прості українці – люди, які донатять для війська через "Повернись живим", повідомляють в ЗСУ. Зокрема, це 73-річний науковець Матей Чорноморець, який підтримує ЗСУ з 2014 року, підприємиця зі Львова Марта Турецька, чия команда продовжує допомагати армії, попри те, що їхнє виробництво у Рубіжному на Луганщині зруйнували окупанти, та проєктний менеджер Андрій Палійчук, який системно донатить для ЗСУ разом зі своєю великою родиною – дружиною та трьома дітьми.