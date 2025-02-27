Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Канала, что враг учится быстро, в некоторых аспектах технологизации он успевает вводить что-то раньше ВСУ. Например, дроны на оптоволокне, россияне стали применять быстрее. Однако говорится не о преимуществе России, а о паритете в развитии технологий.

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Дроны на фронте

Даниил Борисенко заметил, что отрасль роботизированных систем развивается очень динамично. На это влияет безумный темп войны, который требует постоянного усовершенствования технологий.

Украина сейчас защищает свою независимость и суверенитет в войне с оккупантами. Мы вынуждены на передовой волне этого бурного развития. Мы знаем, что хотим от этих дронов. Под эти запросы производители что-то усовершенствуют и видоизменяют.,

– сказал он.

Благодаря такому сотрудничеству военных и разработчиков ВСУ на финишном этапе производства дронов получают очень современные и эффективные средства.

Обратите внимание! Украина эффективно уничтожает живую силу и технику врага, немаловажную роль в этом играют дроны. По данным СБУ, 96% беспилотников для фронта страна закупает или производит самостоятельно, а 85% потерь противника вызваны именно их работой. Удары наносятся по законным военным целям, среди которых склады боеприпасов, аэродромы и объекты нефтяной инфраструктуры, финансирующие армию России.

Боец ВСУ подчеркнул, что это не просто разработка на каких-то теоретических началах, а технологическое изобретение, который предназначен для практического применения.

Поэтому наши разработчики, а мы со многими работаем в разных направлениях, имеют большой опыт по сравнению с мировым уровнем развития этих технологий,

– заметил Даниил Борисенко.

Он добавил, что война диктует свои правила, поэтому ВСУ вынуждены развиваться столь быстро, насколько это возможно.