Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що ворог вчиться швидко, в деяких аспектах технологізації він встигає запроваджувати щось раніше за ЗСУ. Наприклад, дрони на оптоволокні, росіяни почали застосовувати швидше. Однак мовиться не про перевагу Росії, а про паритет в розвитку технологій.

Дивіться також Дрони на оптоволокні змінюють хід війни: як працюють і чи складно ними керувати

Дрони на фронті

Данило Борисенко зауважив, що галузь роботизованих систем розвивається дуже динамічно. На це впливає шалений темп війни, який вимагає постійного вдосконалення технологій.

Україна зараз боронить свою незалежність і суверенітет у війні з окупантами. Ми вимушено на передовій хвилі оцього бурхливого розвитку. Ми знаємо, що хочемо від цих дронів. Під ці запити виробники щось удосконалюють та видозмінюють,

– сказав він.

Завдяки такій співпраці військових та розробників ЗСУ на фінішному етапі виробництва дронів отримують дуже сучасні та ефективні засоби.

Зверніть увагу! Україна ефективно знищує живу силу та техніку ворога, важливу роль у цьому відіграють дрони. За даними СБУ, 96% безпілотників для фронту країна закуповує або виробляє самостійно, а 85% втрат противника спричинені саме їхньою роботою. Удари завдаються по законних військових цілях, серед яких склади боєприпасів, аеродроми та об'єкти нафтової інфраструктури, що фінансують армію Росії.

Боєць ЗСУ підкреслив, що це не просто розробка на якихось теоретичних засадах, а технологічний винахід, який створений для практичного застосування.

Тому наші розробники, а ми з багатьма працюємо у різних напрямках, мають великий досвід в порівнянні зі світовим рівнем розвитку цих технологій,

– зауважив Данило Борисенко.

Він додав, що війна диктує свої правила, тому ЗСУ вимушені розвиватися настільки швидко, наскільки це тільки можливо.