Президент Владимир Зеленский 9 июля приедет с рабочим визитом в Волынскую область. В частности, он посетит 204 Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас находится в Луцке. Там перед визитом президента военным приказали выгребать воду из луж, которые образовались вследствие отсутствия ремонта дороги.

Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото, – сообщает 24 канал со ссылкой на источники из 204 Севастопольской бригады тактической авиации.

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Как сообщает источник, приказ дало командование части под видом ремонта дорог, которые не проводились к тому времени примерно в течение 20 лет.

Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.

Чтобы осушить болото в ямах, воду выметали самодельными вениками из веток и листьев / Фото источника 24 канала

Воду из луж выгребали простыми бутылками / Фото источника 24 канала

Смотрите видео: военные выгребают воду из луж перед визитом Зеленского в Луцк