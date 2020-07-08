Президент Володимир Зеленський 9 липня приїде з робочим візитом у Волинську область. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку. Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болото, повідомляє 24 канал з посиланням на джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

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Як повідомляє джерело, наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.

Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм. Такий "ремонт" проводили на виїзді з льотного поля на КПП.



Щоб осушити болото в ямах, воду вимітали саморобними віниками з гілок і листя / Фото джерела 24 каналу



Воду з калюж вигрібали простими пляшками / Фото джерела 24 каналу

Дивіться відео: військові вигрібають воду з калюж перед візитом Зеленського до Луцька