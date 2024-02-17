13:07, 17 февраля

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объяснил решение отойти от Авдеевки, которое приняли накануне. Он отметил ценность жизней наших воинов.

Зеленский отметил, что решение отойти от Авдеевки максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. По его словам, именно это и предусматривает защиту нашего населения.

Президент подчеркнул, что это не означает, что Россия что-то захватила. Он отметил, что не говорится об отходе на целые километры. По его словам, Россия два года пыталась на Востоке "что-то" сделать, но получилось только разрушать, поэтому они понимают, что у них не получается достичь военных целей, которые они перед собой поставили.