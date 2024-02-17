Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 724 дня. Обо всех событиях этих суток на фронте и политической международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Авдеевки
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объяснил решение отойти от Авдеевки, которое приняли накануне. Он отметил ценность жизней наших воинов.
Зеленский отметил, что решение отойти от Авдеевки максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. По его словам, именно это и предусматривает защиту нашего населения.
Президент подчеркнул, что это не означает, что Россия что-то захватила. Он отметил, что не говорится об отходе на целые километры. По его словам, Россия два года пыталась на Востоке "что-то" сделать, но получилось только разрушать, поэтому они понимают, что у них не получается достичь военных целей, которые они перед собой поставили.
Зеленский вспомнил об Авдеевке, рассказывая о дефиците оружия
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский сказал, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений позволяет Путину адаптироваться. Он также отметил, что человеческая жизнь ничего не значит для России.
Зеленский отметил, что наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, которые зависят не от нас. По его словам, ситуация в Авдеевке это подтверждает.
Он также отметил, что Россия сейчас имеет единственное преимущество – обесценивание человеческих жизней, постоянные мясные штурмы это доказывают.
ЦНС прокомментировали потери россиян под Авдеевкой
В Центре национального сопротивления отмечают, что российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку. Говорится, что личный состав врага деморализован.
На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.
Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников, - CNN
Россия стремится произвести ядерное оружие, которое могло бы работать в космосе. Это оружие должно создавать огромную энергетическую волну во время детонации, разрушая огромную часть коммерческих и государственных спутников.
Журналисты CNN отметили, что это ядерное оружие все еще разрабатывается и еще не на орбите. Однако запуск такого оружия станет новым историческим рубиконом в истории мировой безопасности.
Что происходит на фронте
На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отбили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
а Авдеевском направлении наши защитники отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.
Ситуация на Севере
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 22 обстрела (112 взрывов) из разных видов вооружения.
На Херсонщине есть раненые
За минувшие сутки противник совершил 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Ситуация на Днепропетровщине
Оккупанты били из артиллерии с вечера и почти до полуночи. В общем – 4 раза.
Под ударом были сам Никополь и Марганец.
Люди не пострадали.
Что происходит в Запорожье
На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки.
Ситуация в морях
В Черном море находится 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет. В Азовском море 1 вражеский корабль. В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
В России раздавались взрывы в 6 регионах
Беспилотники обеспечили бессонную ночь в Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской и Белгородской областях. Утром российское минобороны заявило об атаке 33 беспилотниками.
Традиционно "никто не пострадал".
В ГБР впервые сказали, сколько военных пострадали в результате удара по 128 бригаде
Государственное бюро расследований назвало точное количество военнослужащих 128 бригады, которые получили ранения в результате атаки россиян. Говорится об ударе оккупантов по нашим бойцам 3 ноября 2023 года.
В ответ на запрос управления Государственного бюро расследований в городе Мелитополе сообщило, что точное количество раненых военнослужащих – 41,
– говорится в сообщении.
Обновленная статистика потерь врага
Только за прошедшие сутки оккупанты потеряли на войне 1050 солдат. С 24 февраля 2022 года 401 350 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их в условиях боевых действий трудно.
Какие потери врага в технике
- танков – 6476 (+11);
- боевых бронированных машин – 12145 (+16);
- артиллерийских систем – 9669 (+28);
- РСЗО – 984 (+0);
- средства ПВО – 671 (+0);
- самолетов – 332 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5);
- крылатых ракет – 1896 (+1);
- кораблей/катеров – 25 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12734 (+18);
- специальной техники – 1533 (+5).
Врагу будет сложно атаковать позиции ВСУ западнее Авдеевки,- ISW
Украинские военные отошли из Авдеевки после героической обороны. Аналитики Института изучения войны оценили, насколько российским войска будет трудно продвигаться дальше. Украинские силы отступили из Авдеевки, а российская армия была сосредоточена на осложнении или предотвращении этого. В течение суток 16 февраля там шли ожесточенные бои.
Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что захватчики продвинулись дальше на юг вдоль улицы Грушевского на западной окраине Авдеевки и на юг от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города, достигли незначительных успехов в дачных районах на северо-востоке и захватили Авдеевский городской парк.
Российские источники утверждали, что украинские войска отступали массово и хаотично, однако ISW не наблюдал никаких визуальных признаков этого. Незначительный темп российского продвижения в Авдеевке и вокруг нее свидетельствует о том, что украинские силы сейчас осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки.
Палата представителей предлагает альтернативный пакет помощи Украине
Восемь законодателей Палаты представителей предложили альтернативный пакет помощи Украине. Он предусматривает всего 66,3 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня.
Правда, этот пакет помощи содержит положения по усилению безопасности границы и убеждения республиканцев, которые не одобряют оказание помощи Украине без решения вопроса границы. Принятый Сенатом США пакет помощи содержит более 95,3 миллиарда долларов для трех стран.
Сделали все и даже больше, - командир легендарной 3 ОШБр о выходе из Авдеевки
Третья отдельная штурмовая бригада, которая воевала в Авдеевке, покинула город. По словам командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания.
При этом воины 3 ОШБр боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах. В своем заявлении Билецкий вспомнил и командование, которому поблагодарил за взвешенное решение. Бой для Третьей штурмовой продолжается.
Тарнавский прокомментировал отход военных из Авдеевки
Бригадный генерал Тарнавский отметил: окружения украинских подразделений не допустили. Командующий ОСУВ "Таврия" подтвердил, что получил распоряжение о выводе войск. Защитники перешли на заранее подготовленные позиции.
В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение,
– добавил Тарнавский.
Решение об отходе из Авдеевки
В ночь на 17 февраля Александр Сырский сообщил важную новость, которая касается ситуации в Авдеевке. Он принял решение о выводе наших военных из Авдеевки.
Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг. Он подчеркнул, что они сделали все возможное для уничтожения лучших российских военных частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе, а также технике.