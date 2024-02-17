08:49, 17 лютого

Українські військові відійшли із Авдіївки після героїчної оборони. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки російським війська буде важко просуватись далі. Українські сили відступили з Авдіївки, а російська армія була зосереджена на ускладненні або запобіганні цього. Протягом доби 16 лютого там точилися запеклі бої.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що загарбники просунулися далі на південь уздовж вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході та захопили Авдіївський міський парк.

Російські джерела стверджували, що українські війська відступали масово та хаотично, проте ISW не спостерігав жодних візуальних ознак цього. Незначний темп російського просування в Авдіївці та навколо неї свідчить про те, що українські сили наразі здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки.