Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 724 дні. Про усі події цієї доби на фронті та політичній міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Що відбуваєть на фронті
На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
а Авдіївському напрямку наші захисники відбили 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
Ситуація на Півночі
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 22 обстрілів (112 вибухів) із різних видів озброєння.
На Херсонщині є поранені
За минулу добу противник здійснив 15 обстрілів, випустивши 46 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Ситуація на Дніпропетровщині
Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Загалом – 4 рази.
Під ударом були сам Нікополь та Марганець.
Люди не постраждали.
Що відбувається на Запоріжжі
На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.
Ситуація в морях
В Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет. В Азовському морі 1 ворожий корабель. В Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.
У Росії лунали вибухи в 6 регіонах
Безпілотники забезпечили безсонну ніч в Калузькій, Брянській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Бєлгородській областях. Вранці російське міноборони заявило про атаку 33 безпілотниками.
Традиційно "ніхто не постраждав".
У ДБР вперше сказали, скільки військових постраждали внаслідок удару по 128 бригаді
Державне бюро розслідувань назвало точну кількість військовослужбовців 128 бригади, які зазнали поранень внаслідок атаки росіян. Мовиться про удар окупантів по наших бійцях 3 листопада 2023 року.
У відповідь на запит управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі повідомило, що точна кількість поранених військовослужбовців – 41,
– мовиться в повідомленні.
Оновлена статистика втрат ворога
Тільки протягом минулої доби окупанти втратили на війні 1050 солдатів. З 24 лютого 2022 року 401 350 одиниць особового складу. Однак втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх в умовах бойових дій важко.
Які втрати ворога у техніці
- танків – 6476 (+11);
- бойових броньованих машин – 12145 (+16);
- артилерійських систем – 9669 (+28);
- РСЗВ – 984 (+0);
- засоби ППО – 671 (+0);
- літаків – 332 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5);
- крилатих ракет – 1896 (+1);
- кораблів /катерів – 25 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18);
- спеціальної техніки – 1533 (+5).
Ворогу буде складно атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки,– ISW
Українські військові відійшли із Авдіївки після героїчної оборони. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки російським війська буде важко просуватись далі. Українські сили відступили з Авдіївки, а російська армія була зосереджена на ускладненні або запобіганні цього. Протягом доби 16 лютого там точилися запеклі бої.
Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що загарбники просунулися далі на південь уздовж вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході та захопили Авдіївський міський парк.
Російські джерела стверджували, що українські війська відступали масово та хаотично, проте ISW не спостерігав жодних візуальних ознак цього. Незначний темп російського просування в Авдіївці та навколо неї свідчить про те, що українські сили наразі здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки.
Палата представників пропонує альтернативний пакет допомоги Україні
Восьмеро законодавців Палати представників запропонували альтернативний пакет допомоги Україні. Він передбачає всього 66,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю та Тайваню.
Щоправда, цей пакет допомоги містить положення щодо посилення безпеки кордону та переконання республіканців, які не схвалюють надання допомоги Україні без розв'язання питання кордону. Ухвалений Сенатом США пакет допомоги містить понад 95,3 мільярда доларів для трьох країн.
Зробили все і навіть більше, – командир легендарної 3 ОШБр про вихід з Авдіївки
Третя окрема штурмова бригада, яка воювала в Авдіївці, покинула місто. За словами командира 3 ОШБр Андрія Білецького, воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування.
При цьому воїни 3 ОШБр боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах. У своїй заяві Білецький згадав і командування, якому подякував за виважене рішення. Бій для Третьої штурмової триває.
Тарнавський прокоментуввв відхід військових із Авдііївки
Бригадний генерал Тарнавський наголосив: оточення українських підрозділів не допустили. Командувач ОСУВ "Таврія" підтвердив, що отримав розпорядження про виведення військ. Захисники перейшли на заздалегідь підготовлені позиції.
У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення,
– додав Тарнавський.
Рішення про відхід з Авдіївки
У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський повідомив важливу новину, яка стосується ситуації в Авдіївці. Він ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки.
Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок. Він підкреслив, що вони зробили все можливе задля знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі, а також техніці.