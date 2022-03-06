Военные заиграли гимн на месте, где упала бомба: мощное видео

6 марта 2022 , 23:55
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Источник:

телеграмм Антона Геращенко

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако наши бойцы наносят врагам сокрушительные потери и не забывают поднимать боевой дух всем украинцам.

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Автор: Ольга Котів