Военные заиграли гимн на месте, где упала бомба: мощное видео
6 марта 2022 , 23:55Читати новину українською
Источник:телеграмм Антона Геращенко
Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако наши бойцы наносят врагам сокрушительные потери и не забывают поднимать боевой дух всем украинцам.
Актуально На завтра Россия официально анонсировала обстрел, – Зеленский
Дополняем новость
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!