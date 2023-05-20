Под фото военные пишут, ради чего они воюют. В частности, чтобы дальше путешествовать, пить вино, посещать заведения, красить волосы и делать много других мирных дел, пишет 24 Канал.

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Что известно о флешмобе военных

Под хештегом "святой человек" защитники и защитницы Украины публикуют свои фотографии до и после начала полномасштабной войны.

Военные сравнивают свои фото и пишут под ними фразу: "Этот святой человек *башит, чтобы эта гн*да дальше вела разгульную жизнь".

Военные запустили флешмоб, где публикуют фото "до" и "во время" полномасштабной войны / Скриншоты с твиттера

Бойцы показывают, что они такие же обычные люди, которые до войны играли на гитаре, путешествовали, ходили в клубы, красили волосы, пили кофе в Киеве и делали много привычных гражданских дел.

Стоит отметить, что к флешмобу подключился и Максим Колесников – украинский защитник, которого вернули из российского плена и снова ушел на войну. Он стал известен, когда его сфотографировали с яблоком после обмена.

"Этот святой человек пошел на свою вторую войну, чтобы эта гн*да жила свою роскошную жизнь", – написал военный, являющийся киевским бизнесменом и маркетологом.

Обратите внимание! В марте 2023 года украинцы запустили флешмоб за предоставление Украине F-16. Флешмоб "Бумажные самолеты" дошел даже до Лондона – украинцы во время матча Англия – Украина развернули большой баннер с символическим изображением Короля Чарльза ІІІ, который держит в руке самолетик как символ акции по предоставлению самолетов для Украины.