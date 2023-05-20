Під фото військові пишуть, заради чого вони воюють. Зокрема, щоб далі подорожувати, пити вино, відвідувати заклади, фарбувати волосся і робити багато інших мирних справ, пише 24 Канал.

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Що відомо про флешмоб військових

Під хештегом "свята людина" захисники та захисниці України публікують свої фотографії до та після "початку повномасштабної війни.

Військові порівнюють свої фото та пишуть під ними фразу: "Ця свята людина *башить, щоб ця гн*да далі вела розгульне життя".

Військові запустили флешмоб, де публікують фото "до" та "під час" повномасштабної війни / Скриншоти з твітера

Бійці показують, що вони такі ж звичайні люди, які до війни грали на гітарі, подорожували, ходили в клуби, фарбували волосся, пили каву в Києві та робили багато звичних цивільних справ.

Варто зазначити, що до флешмобу долучився і Максим Колесников – український захисник, якого повернули з російського полону і який знову пішов на війну. Він став відомим, коли його сфотографували з яблуком після обміну.

"Ця свята людина пішла на свою другу війну, щоб оця гн*да жила своє розкішне життя", – написав військовий, який є київським бізнесменом та маркетологом.

Зверніть увагу! У березні 2023 року українці запустили флешмоб за надання Україні F-16. Флешмоб "Паперові літаки" дійшов навіть до Лондона – українці під час матчу Англія – Україна розгорнули великий банер із символічним зображенням Короля Чарльза ІІІ, який тримає в руці літачок як символ цілі акції щодо надання літаків для України.