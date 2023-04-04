Про це повідомив сам Максим Колесников у твітері, опублікувавши фото у військовій формі. Воїн – знову повернувся на службу. Знову виглядає здоровим та сповненим сил. Від дня, коли він вперше за 11 місяців скуштував фрукт, минуло 2 місяці.
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Він розповів, що набрав +16 кілограмів ваги, а також дізнався "терабайт" інформації, яку встиг пропустити за час перебування у росіян.
Сьогодні 2 місяці як я повернувся з полону. +16 кг ваги, +терабайт інфи про те що пропустив, +незліченні мегатонни щастя від спілкування з рідними та близькими,
– повідомив Максим Колесніков.
Воїн повернувся на службу
Також військовий повідомив, що повернувся до лав ЗСУ і продовжить захищати Україну від загарбників.
"Вчора повернувся на службу в ЗСУ. Служу Українському народові", – додав Максим.
Зауважимо, що пост військовий опублікував 4 квітня, тобто мова про 3 квітня. Інших деталей щодо напрямку, чи спеціалізації – воїн не вказав.
Спогади про полон
Раніше Максим Колесніков розповідав, що за час перебування у полоні в росіян втратив понад 32 кілограми ваги; мав значну м'язову атрофію через неповноцінне харчування та неможливість займатись фізичною активністю.
Повернувся в Україну Максим 4 лютого під час чергового обміну полоненими. Тоді світ облетіло фото військового з яблуком в руках: худого та змученого. Він казав, що "аж страшно їсти яблуко, оскільки не їв чогось подібного рік".
До слова, з кадрів допиту Колеснікова росіянами зрозуміло, що він відмовився назвати українців нацистами, як цього вимагали окупанти під час знімань чергового пропагандистського сюжету.
Що відомо про Максима Колеснікова
- Максим Колесніков – відомий ресторатор, але у 2015 році вирушив захищати рідний Донбас від російських загарбників.
- Максим вів у соцмережах своєрідний онлайн-щоденник, де описував підготовку українських військовослужбовців до боїв, будні солдатів.
- У перший день повномасштабного вторгнення Росії Колесніков вирушив у військкомат, аби знову стати на захист держави.