Военные атташе и дипломаты побывали на учениях нацгвардейцев

Десантирование с вертолетов, стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, учения и новейшие образцы военной техники. Так вчера Нацгвардия приняла полусотню иностранных военных атташе. Кроме обмена опытом, иностранцы в Украине искали оборудование для себя.

Масштабные учения Нацгвардии этот раз имеют международное значение. Посмотреть, как все происходит, приехала почти полсотня военных атташе из разных стран мира.

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Я считаю, что это очень высокий уровень! Я впервые вижу такие учения. И я должен сказать, это впечатляет,

– сказал военный атташе Польши Мацей Налеч.

Времена, когда Украина только набиралась опыта у Запада прошли. Теперь именно к нам представители ведущих армий мира едут в поисках свежих идей.

Военные действительно заинтересовались украинским военпромом. Рассматривают и изучают все. От пистолетов до броневиков. Американцы и канадцы, к примеру, особенно интересовались внедорожником с установленным противотанковым комплексом. В нем объединили скорость, проходимость, простую и силу.

Украина делает коммерчески доступное оборудование и модифицирует его для эффективного использования во многих местах. Без больших денежных затрат,

– сказал представитель Национальной Гвардии Калифорнии Джон Сипман.