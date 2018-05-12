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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Військові аташе та дипломати побували на навчаннях нацгвардійців

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Десантування з гелікоптерів, стрільби зі стрілецької зброї та гранатометів, навчання та новітні зразки військової техніки. Так вчора Нацгвардія прийняла півсотні іноземних військових аташе. Окрім обміну досвідом, іноземці в Україні шукали устаткування для себе.

Масштабні навчання Нацгвардії цього разу мають міжнародне значення. Подивитися, як все відбувається, приїхало майже півсотні воєнних аташе з різних країн світу.

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Я вважаю, ще це дуже високий рівень! Я вперше бачу такі навчання. І я мушу сказати, це вражає,
– сказав військовий аташе Польші Мацей Налеч.

Часи, коли Україна лише набиралась досвіду у Заходу минули. Тепер саме до нас представники провідних армій світу їдуть у пошуках свіжих ідей.

Армійці й справді зацікавились українським воєнпромом. Роздивляються та вивчають усе. Від пістолетів до бронеавтівок. Американці та канадці, до прикладу, особливо вподобали позашляховик зі встановленим протитанковим комплексом. У ньому поєднали швидкість, прохідність, просту та силу.

Україна робить комерційно доступне обладнання і модифікує його для ефективного використання у багатьох місцях. Без великих грошових затрат,
– сказав представник Національної Гвардії Каліфорнії Джон Сіпман.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Зброя Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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